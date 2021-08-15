Российский главврач Алексей Живов предлагает выгнать врачей-антиваксеров из профессии

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Тех врачей, которые выступают против COVID-19, необходимо увольнять. Об этом заявил врач Ильинской больницы в Подмосковье Алексей Живов.
«До тебя до сих пор не дошло, что вакцины от COVID-19 эффективны и безопасны? Ты за свободу выбора прививаться или нет в условиях пандемии/эпидемии? Ты готов рисковать своим здоровьем и жизнью ради своей свободы выбора и тебе плевать на здоровье и жизнь других? Так стой за своим выбором! Нечего тебе делать на работе, где вакцинация обязательна!» - пишет Живов в своем посте в Сети.
Он подчеркнул, что те, кто не вакцинируется, сознательно увеличивают нагрузку на систему здравоохранения, и подвергают риску заражения окружающих.
Очень резко Живов высказался в отношении врачей и медицинских работников, которые против вакцинации. Он подчеркнул, что их стоит «выгнать пожизненно из профессии», даже несмотря на то, что сейчас во многих медучреждениях недостаточно специалистов.
Споры касательно вакцинации идут сейчас среди врачей и ученых. Так, не все они верят в то, что массовая вакцинация остановит вирус. В частности, профессор Поллард в своем выступлении перед британским парламентом заявил, что важно уделять больше внимания лечению тяжелых больных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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