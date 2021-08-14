В Минздраве Самарской области рассказали, сколько жителей региона подхватили COVID после прививки

Эксперты рассказали, как привиться от COVID-19 при заболеваниях желудка, почек и бронхиальной астме
В течение текущей недели количество летальных исходов от COVID-19 в Российской Федерации стало максимально высоким за...Подробнее
В Самарской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 900 тысяч человек. В планах властей привить 1,5 миллиона жителей региона. Сейчас они выполнены почти на 60 процентов. А все 100 планируется достичь к 15 сентября. Об этом рассказал министр здравоохранения области Армен Бенян, передает 63.ру.
По его словам, это будет только минимум, который необходим для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет. В то же время, напомнил Бенян, прививка не гарантирует защиту от заражения. Поэтому в области есть случаи инфицирования ковидом после вакцинации. Но их немного.
Из общего числа привитых самарцев коронавирусом заразились только 0,48 процента.
Глава Минздрава подчеркнул, что согласно статистике, заболеваемость среди привитых в 30 раз меньше, чем среди тех, кто прививку ставить не спешит.
К достоинствам вакцинации следует отнести и тот факт, что вакцинированные заболевшие в большинстве своем переносят COVID-19 в легкой форме. Но есть и тяжелые случаи.
В процентном соотношении число тех, кто переносит заболевание в тяжелой форме, составило 3–4 процента.
Массовая вакцинация в Самарской области, как и в целом по России, стартовала еще с февраля. В июле в регионе была введена обязательная прививка для работников учреждений образования, медицинских организаций, социальной сферы, сферы обслуживания, государственных, гражданских и муниципальных служащих, а также для работников ряда других сфер.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В течение текущей недели количество летальных исходов от COVID-19 в Российской Федерации стало максимально высоким за...Подробнее
В минувшем году, когда была объявлена пандемия коронавируса, Петербург отличился рекордным ростом смертности. В этом...Подробнее
Семейному врачу Флориану Балкау из Валленхорста (Германия) начали пачками приходить письма с угрозами после того, как...Подробнее
Завкафедрой военно-морской стратегии им Дж. К. Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс уверен, что агрессия...Подробнее
Жители Ростова пожаловались в Instagram на невнимательность, а порой и халатное отношение медиков к горожанам, которые...Подробнее
Симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии, озвучил врач-онколог Мытищинской городской клинической...Подробнее
«Спутник Лайт» является самой дешевой российской вакциной от коронавирусной инфекции. Это следует из данных...Подробнее
По прогнозу Минэкономразвития, в этом году численность населения страны уменьшится на 0,55 млн человек, годом позже —...Подробнее
Военная драма «Солнцепёк» вышла в прокат 12 августа. Картина расскажет о событиях семилетней давности в Луганске. В...Подробнее
В Карелии с тяжелой формой коронавируса были госпитализированы двое детей. Одного из них решено отправить на лечение в...Подробнее
Комментировать