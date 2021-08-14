В Минздраве Самарской области рассказали, сколько жителей региона подхватили COVID после прививки

В Самарской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 900 тысяч человек. В планах властей привить 1,5 миллиона жителей региона. Сейчас они выполнены почти на 60 процентов. А все 100 планируется достичь к 15 сентября. Об этом рассказал министр здравоохранения области Армен Бенян, передает 63.ру.

По его словам, это будет только минимум, который необходим для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет. В то же время, напомнил Бенян, прививка не гарантирует защиту от заражения. Поэтому в области есть случаи инфицирования ковидом после вакцинации. Но их немного.

Из общего числа привитых самарцев коронавирусом заразились только 0,48 процента.

Глава Минздрава подчеркнул, что согласно статистике, заболеваемость среди привитых в 30 раз меньше, чем среди тех, кто прививку ставить не спешит.

К достоинствам вакцинации следует отнести и тот факт, что вакцинированные заболевшие в большинстве своем переносят COVID-19 в легкой форме. Но есть и тяжелые случаи.

В процентном соотношении число тех, кто переносит заболевание в тяжелой форме, составило 3–4 процента.

Массовая вакцинация в Самарской области, как и в целом по России, стартовала еще с февраля. В июле в регионе была введена обязательная прививка для работников учреждений образования, медицинских организаций, социальной сферы, сферы обслуживания, государственных, гражданских и муниципальных служащих, а также для работников ряда других сфер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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