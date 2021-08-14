NetEase: оскорбление РФ повлекло неожиданные последствия для Литвы

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Авторы китайского издания NetEase рассказали о том, как России удалось косвенным образом ответить Литве на обвинения. Напомним, ранее власти прибалтийского государства обвинили Москву якобы в нарушении свободы слова. Об этом сообщает «ПолитРоссия».
10 августа в центре Вильнюса прошли массовые уличные беспорядки. Участниками восстания стали ковид-диссиденты, которые выступили против введения коронавирусных ограничительных мер в Литве. Активисты требуют роспуска парламента и отставки действующего правительства. В то же время президент Гитанас Науседа на своей странице в Facebook призвал граждан разойтись.
Авторы издания подчеркивают, что в то время, пока литовский лидер уповал на демократию, у здания сейма шли ожесточенные столкновения. Причем агрессия исходила не только от демонстрантов, но и от полицейских, которые отвечали на нападки слезоточивым газом. Позже многие активисты были задержаны.
«Довольно интересно. Граждане Литвы протестуют, но их протесты не относятся к выражению гражданской позиции. Получается, министр внутренних дел государства лишает свой народ возможности на выражение гражданской позиции?» - отметила представитель МИД России Мария Захарова.
Она задалась вопросом, какие формы выражения гражданской позиции являются правильными для МВД Литвы, с учетом того, что власти республики постоянно учили других демократии. Также Захарова упомянула давнее заявление президента Литвы Гитанаса Науседа, который сравнивал борьбу с уличными беспорядками в России с «эпохой Иосифа Сталина».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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