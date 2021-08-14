Чешский путешественник Грабал-Крондяк приехал в РФ и оскорбил ее жителей

О жизни в России рассказал в интервью журналу «ВикендДнес» чешский путешественник Феро Рихард Грабал-Крондяк.

Он три года прожил в России, побывав в самых дальних уголках страны, пишет ИноСМИ .

Феро Рихард Грабал-Крондяк говорит, что сумел разглядеть в русской душе множество и негативных, и положительных качеств. Русских, по его словам, трудно понять, ведь они могут сидеть с человеком за одним столом, пить и обниматься с ним, а уже на следующий день гоняться за ним с топором.

«С русскими можно пить водку, есть шашлык и петь под гармонь, но серьезно сотрудничать с ними, за редким исключением, невозможно», - считает Грабал-Крондяк.

Он отметил, что русские часто не выполняют обещания, они могут не отвечать на сообщения, прочитав их. Русские приглашают в гости, даже не думая, могут ли они разместить гостя и уделить ему внимание. Тем не менее, рассказывает чех, он встретил много хороших людей, на которых можно положиться.

«Многие из этих милых, дружелюбных, веселых и гостеприимных людей где-то глубоко внутри скрывают обиженную, закомплексованную, ксенофобскую и желчную натуру «русни». Они ненавидят евреев, поляков, украинцев, эстонцев, литовцев, латышей, американцев, грузин и чеченцев да и вообще всех», - заявил Грабал-Крондяк.

Он добавил, что встречал немало жителей России, которые оправдывают Сталина, репрессии, заявляют, что СССР самостоятельно победил нацистскую Германию, когда страны Запада «где-то прохлаждались».

«Корни русской натуры пытались анализировать многие, но это очень сложно. Там и озлобленность, и мания величия и уязвленное тщеславие», - отметил путешественник.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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