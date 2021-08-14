Ребенка из Карелии с тяжелой формой коронавируса COVID-19 направили на лечение в Петербург

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В Карелии с тяжелой формой коронавируса были госпитализированы двое детей. Одного из них решено отправить на лечение в Санкт-Петербург, сообщил на своей ВК-странице глава Минздрава республики Михаил Охлопков.
Дети коронавирусом в Карелии болели и раньше. За последние несколько дней в республиканскую больницу были госпитализированы восемь несовершеннолетних с диагностированным COVID-19. Однако прежде, подчеркнул Охлопков, протекания заболевания в тяжелой форме не было. Сейчас же сразу у двух юных пациентов состояние тяжелое.
«Одного ребенка со значительным поражением легких мы направили в Санкт-Петербург — не из-за слабости карельской медицины, а из-за требований протоколов, стандартов и алгоритмов лечения больных детей. Когда надо спасать ребенка — не до амбиций», — пояснил глава республиканского Минздрава.
Дети как правило переносят заболевание легче, чем взрослые. Но малыши, у которых в анамнезе заболевания сердца, нервной системы или другие недуги, болеют COVID в среднетяжелой форме, потому как их иммунной системе сложнее бороться с вирусом.
Дети, которые сейчас с коронавирусом находятся на лечении в республиканской больнице, подхватили ковид в своих семьях. Охлопков призвал родителей быть внимательными к состоянию своего здоровья, соблюдать противоэпидемические меры. При первых проявлениях болезни надо обращаться к врачу, дабы других не подвергать риску заражения. Больной должен находиться в отдельной комнате.
Кроме того, желательно воздержаться от поездок в другие регионы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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