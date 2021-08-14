Вся правда о трагедии в Донбассе на экранах кинотеатров. В прокат вышел фильм «Солнцепёк»

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Военная драма «Солнцепёк» вышла в прокат 12 августа. Картина расскажет о событиях семилетней давности в Луганске. В центре сюжета семья Новожиловых, которые волей случая оказываются в самой гуще вооружённого конфликта.
Режиссёры Михаил Вассербаум и Максим Бриус уделили особое внимание достоверности и деталям. Они стремились максимально точно отобразить, с чем столкнулись мирные жители Луганска в мае 2014 года.
«Несмотря на то, что фильм сам по себе тяжёлый, смотреть его нужно всем. Во-первых, чтобы такого больше не происходило, ведь кино о гражданской войне, когда на поверхность всплывает бандитизм и люди, которые иногда ошибаются в своих оценках происходящего», - объяснил Вассербаум.
Создатели отметили, что все участники съёмок глубоко прониклись историей.
«Нам, актёрам, приходится играть разные истории, разные драматургии: Шекспира, про Великую Отечественную войну и ещё какую-то войну, которую мы не знаем. Но в этот раз нам, всем актёрам, пришлось пережить то, что происходит сегодня с нашими знакомыми, с нашими друзьями. Надеюсь, мы сделали это достойно», - прокомментировал актёр Андрей Терентьев на премьерном показе фильма.
В Сети начали появляться отзывы первых зрителей, глубоко прочувствовавших жестокость и актуальность темы. «Солнцепёк» покажет неприятную правду о конфликте в Луганске и Донецке, который тянется до сих пор. Героям предстоит сделать сложный моральной выбор и либо сохранить свою человечность, либо навсегда её лишиться.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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