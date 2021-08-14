Башкортостан катастрофически теряет население

14-08-2021, 11:54

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Башкортостан катастрофически теряет население
Фото из открытых источников

По прогнозу Минэкономразвития, в этом году численность населения страны уменьшится на 0,55 млн человек, годом позже — еще на полмиллиона, а к 2024-му этот показатель сократится на 1,7 млн человек по сравнению с уровнем прошлого года. 

Так называемая "естественная" убыль населения России резко выросла. Эти цифры Росстат представил, основываясь на демографическом прогнозе на 2021–2025 годы. Он учитывает последствия первой и, частично, второй волн COVID-19. Сейчас Росстат ведет работу по дальнейшему уточнению численности с учетом последствий пандемии.

«За полгода суммарная убыль населения страны составила 422 тысячи человек. Что выглядит явной заявкой на антирекорд, который побьет все худшие годовые показатели лихих 90-х и начала нулевых годов, - комментирует ситуацию общественный деятель Арсений Маслов. - Что же касается республики Башкирия, то ситуация остается стабильно тяжелой. Убыль населения в регионе фиксируется уже седьмой год подряд. В совокупности с 2014 по 2020 год численность населения Башкирии стала меньше на 54 583 человека». 

По мнению экспертов, республика сейчас переживает, так называемый, «Второй демографический переход», который подстегивается социально-экономическим кризисом в стране. Именно это ведет к сокращению рождаемости в Башкирии начиная с 2015 года. 

«Переломить тенденцию за год-два не получится, - считает общественный деятель Арсений Маслов. - Поменять тренд могут несколько факторов. В первую очередь, экономический рост и меры государственной поддержки. И в этой области есть подвижки. Например, по итогам июня прошлого года был отмечен небольшой рост рождаемости. Считаю, что это связано с повышением материнского капитала в 2020 году. А значит, меры работают». 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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