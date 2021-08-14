Жительница Ростова пожаловались на невнимательность медиков при вакцинации

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Жители Ростова пожаловались в Instagram на невнимательность, а порой и халатное отношение медиков к горожанам, которые хотят привиться от коронавируса.
Так, одна женщина утверждает, что пришла в пункт вакцинации, где выяснилось, что у нее повышенная температура. Ростовчанка утверждает, что врач должным образом не отреагировал на это.
«Я говорила, что меня беспокоят на данный момент почки. Дело в том, что у меня хронический гломерулонефрит. Он при всем этом сказал, что ничего страшного и прививку делать можно», — приводит слова горожанки «РостовГазета».
Пользовательница сети убеждена, что если после вакцинации с ней что-нибудь произойдет, то ее же и выставят виновницей.
Россияне, которые отметились под публикацией в комментариях, посоветовали всем, кто намерен вакцинироваться, прежде чем поставить прививку пройти обследование самостоятельно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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