Названа самая дешевая российская вакцина от коронавируса COVID-19

«Спутник Лайт» является самой дешевой российской вакциной от коронавирусной инфекции. Это следует из данных государственного реестра предельных отпускных цен, передает РИА Новости.

Вакцинация одного человека этим препаратом обходится в 342 рубля. При этом вакцины «Спутника V» и «КовиВак», которые, как известно, являются двухкомпонентными, намного дороже – примерно 866 рублей.

Комплект «ЭпиВакКороны» обходится в 842 рубля.

Согласно данным из реестра, стоимость пяти комплектов базового препарата «Спутник» исчислялась 4334,05 рублями.

При этом 10 ампул (по 0,5 мл) вакцины «КовиВак», то есть те же пять комплектов, стоят 4330 рублей.

Дозы препарата «ЭпиВакКорона» для вакцинации пятерых россиян обойдутся в 4210,10 рубля.

10 ампул по 0,5 мл вакцины «Спутник Лайт» обходятся всего в 3423,60 рубля, и их хватает для вакцинации десятерых человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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