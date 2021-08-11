Метеоролог Тишковец: Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань

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Жителям Крыма и Краснодарского края стоит готовиться к сильным дождям.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте заявил, что в этих регионах в ближайшие дни выпадет рекордное количество осадков.
«Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» — написал Тишковец.
Синоптик уточнил, что в западной части Кубани может выпасть до 186 миллиметров осадков за сутки. Это, отметил специалист, составляет 370% от нормы августа для данной части Краснодарского края.
В Керчи за 24 часа выпадет 151 миллиметр осадков, где месячная норма в августе не превышает 44 миллиметров. Тишковец уточнил, что осадков ожидается даже в 1,7 раз больше, чем во время потопа 17 июня 2021 года.
С учетом такой погоды, отмечают в крымском гидрометцентре, в Крыму могут сойти селевые потоки, а уровень воды в водоемах и реках полуострова местами поднимется на 1,5 метра.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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