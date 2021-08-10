Пригожин предложил сотрудникам «Медузы» посмотреть фильм «Солнцепек»

Сегодня, 18:49

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Пригожин предложил сотрудникам «Медузы» посмотреть фильм «Солнцепек»
Предприниматель Евгений Пригожин

Журналистка Лилия Яппарова должна обратить внимание на образ Игоря Бурова из нового фильма «Солнцепек», поскольку она может выступать в качестве его прототипа. Об этом заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Так бизнесмен ответил журналистке «Медузы» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента) на вопрос о том, финансировал ли он съемки фильма «Солнцепек». Его ответ опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«У Евгения Викторовича нет информации, финансировал ли он съемки «Солнцепека». Известно, что на закрытом показе продюсер Сергей Щеглов поблагодарил «заказчика» за идею, постоянное участие и спонсорство данной картины. Относилось ли это к Евгению Викторовичу, нам неизвестно», — говорится в сообщении.

В свою очередь, предприниматель посоветовал журналистке посмотреть фильм «Солнцепек» и обратить отдельное внимание на антироссийского персонажа по имени Игорь Буров.

«И публикуем отдельный вопрос от Евгения Викторовича: «Лилия, ознакомившись с этими сюжетами, кого из коллег Вы хотели бы сделать сопрототипом данного персонажа?» — интересуется Пригожин.

В Петербурге состоялась закрытая премьера новой российской драмы «Солнцепек», основанной на реальных событиях, произошедших в Луганске в 2014 году. По словам зрителей, картина получилась довольно жестокой, однако данные события по-другому показать было невозможно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Пригожин предложил сотрудникам «Медузы» посмотреть фильм «Солнцепек»

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