Угроза национальной безопасности: РФ втягивают в шпионскую войну

Эстонского консула Марта Лятте задержали сотрудники спецслужб. Он обвиняется в шпионаже. Как сообщает МИД России, доказательства его вины неопровержимы, есть видео задержания. Март Лятте пытался получить сведения о планах РФ в Арктике.

«Просим эстонских партнеров остановиться, дабы не усложнять и без того обостренную ими до предела ситуацию. В противном случае последует решительный ответ со стороны МИД России», – приводит портал «Блокнот. Россия» цитату из заявления МИДа.

Но предъявленные доказательства Эстонию не убедили.

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, в Эстонии есть внешняя разведка под крылом Министерства обороны и самостоятельная полиция безопасности, она же контрразведка – известная КаПо.

Коротченко уверен, что закрытые российские материалы оборонного, экономического, политического характера интересуют спецслужбы НАТО.

Дипломатические войны как оружие против России НАТО использует уже давно. После «дела Скрипалей» российских дипломатов обозвали шпионами и выслали из Америки, Великобритании, Германии, Франции.

Весной этого года чешские власти официально заявили, что подозревают Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Прага выслала 18 российских дипломатов, Литва - двух, затем присоединились Латвия и Эстония.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что шпионские войны никогда не прекращались.

«Очевидно, что Эстония не действует сама по себе, она работает под эгидой НАТО», – передает портал «Блокнот. Россия» его слова.

Эксперт считает, что НАТО использует представителей прибалтийских государств, в том числе для разведки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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