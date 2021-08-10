Угроза национальной безопасности: РФ втягивают в шпионскую войну

Sohu: распродажа РФ госдолга США дала первые результаты
Распродажа РФ госдолга США дала первые результаты, пишут обозреватели китайского портала Sohu. Авторы напоминают, как...Подробнее
Эстонского консула Марта Лятте задержали сотрудники спецслужб. Он обвиняется в шпионаже. Как сообщает МИД России, доказательства его вины неопровержимы, есть видео задержания. Март Лятте пытался получить сведения о планах РФ в Арктике.
«Просим эстонских партнеров остановиться, дабы не усложнять и без того обостренную ими до предела ситуацию. В противном случае последует решительный ответ со стороны МИД России», – приводит портал «Блокнот. Россия» цитату из заявления МИДа.
Но предъявленные доказательства Эстонию не убедили.
По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, в Эстонии есть внешняя разведка под крылом Министерства обороны и самостоятельная полиция безопасности, она же контрразведка – известная КаПо.
Коротченко уверен, что закрытые российские материалы оборонного, экономического, политического характера интересуют спецслужбы НАТО.
Дипломатические войны как оружие против России НАТО использует уже давно. После «дела Скрипалей» российских дипломатов обозвали шпионами и выслали из Америки, Великобритании, Германии, Франции.
Весной этого года чешские власти официально заявили, что подозревают Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Прага выслала 18 российских дипломатов, Литва - двух, затем присоединились Латвия и Эстония.
Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что шпионские войны никогда не прекращались.
«Очевидно, что Эстония не действует сама по себе, она работает под эгидой НАТО», – передает портал «Блокнот. Россия» его слова.
Эксперт считает, что НАТО использует представителей прибалтийских государств, в том числе для разведки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Распродажа РФ госдолга США дала первые результаты, пишут обозреватели китайского портала Sohu. Авторы напоминают, как...Подробнее
Сейчас в пунктах вакцинации есть на выбор следующие российские вакцины: «Спутник Лайт» и «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)....Подробнее
Россиянка Анна Кузина переехала жить в Китай. В беседе с «Лентой» она рассказала о исконно русском умении, которое...Подробнее
Во времена президента Трампа коронавирус иначе чем китайским вирусом в США и не называли. Но вот во главе страны стоит...Подробнее
Турецкое судостроительное предприятие Kuzey Star Shipyard займется строительством двух ледоколов для морского порта...Подробнее
Журналист и писатель Владлен Татарский, бывший боец донбасского ополчения, поделился своими ожиданиями от фильма...Подробнее
С критикой вакцинации от COVID-19 выступила в эфире программы «Национальный интерес» на канале «Россия-1»...Подробнее
Вроде и ничего криминального - фармацевт в отпуске, имеет право. Вот только аптечный пункт этот в Горлово -...Подробнее
Вакцинация от коронавируса не может спровоцировать COVID-19. Об этом сообщила в ходе прямого эфира министр...Подробнее
В медицинской клинике № 71 города Москвы, где заведующим работает популярный российский телеведущий доктор Мясников,...Подробнее
Комментировать