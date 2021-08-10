В Уфе 96-летний ветеран Великой Отечественной войны скончался после отказа в госпитализации

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Мужчине стало плохо у себя дома, однако врачи прибывшей бригады скорой помощи отказались везти ветерана в больницу. Сейчас Уфимские следователи проводят проверку, им предстоит установить все обстоятельства происшествия, опросить близких умершего мужчины, сотрудников скорой помощи, истребовать необходимую документацию, провести судебно-медицинскую экспертизу.
«К сожалению, всё чаще пациенты жалуются на отказ в экстренной госпитализации по скорой, - комментирует ситуацию общественный деятель Михаил Коровин. - Врачи говорят, что связано это с введением новых анти коронавирусных правил направления больных в федеральные медцентры. В связи с пандемией плановый прием пациентов в регионах приостановлен, и такой порядок будет действовать до конца 2021 года. С одной стороны, правило разумное, но с другой – случаев, когда в госпитализации отказывают критическим больным – немало по всей стране. И трагедия в уфимским ветераном – яркое тому доказательство. Безусловно, каждый случай нужно рассматривать отдельно, но если человеку отказали в госпитализации, он имеет право подать жалобу. Алгоритм действий прост. Потерпевший или родственники вправе предъявить к больнице-работодателю иск о компенсации морального вреда (п. 3 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016)», утв. Президиумом Верховного Суда 13.04.2016). А медработнику, который незаконно отказал пациенту в госпитализации, грозит административная и уголовная ответственность. За нарушение могут осудить за причинение тяжкого вреда или смерти по неосторожности, неоказание медпомощи, оставление в опасности и халатность (ч. 2 ст. 118, ч. 2 ст. 109, ст. 124, ст. 125, ст. 293 УК)».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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