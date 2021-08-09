В Тюмени семья с коронавирусом неделю ждет бригаду медиков

В Тюмени семья из четырех человек, зараженная коронавирусом, не может дождаться приезда бригады скорой помощи. Об этом рассказал один из ее членов, Константин Клещенок.

По его словам, 3 августа у его сестры взяли тест, который оказался положительным. На следующий день проявились симптомы у Константина, его отца и мамы. Врачи сказали ждать ковидную бригаду. Семейство вот уже неделю ждет врачей и каждый день звонит в скорую помощь. А между тем болезнь у всех усугубляется, всем членам семьи тяжело дышать, их донимает головная боль. По телефону им хамят, бросают трубку и призывают терпеть, пишет ura.news .

Жалобы на пренебрежительное отношение со стороны медиков в региональный департамент здравоохранения результата не принесли. В Сети ряд пользователей отреагировали на эту ситуацию.

«Да уже пора самим лечиться научиться», «Каждый должен делать свою работу на совесть. Люди неделю ждут. Больные люди, целая семья», «А какой от них прок, если люди их неделю не могут дождаться? А если не привит, вообще могут не приехать», — прокомментировали пользователи.

Ранее сообщалось о том, что в семье тюменца в течение 10 дней от коронавируса скончались бабушка и отец. Оба пациента лечились в моноинфекционных госпиталях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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