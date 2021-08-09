В Роспотребнадзоре утвердили правила посещения пациентов больницы во время пандемии COVID-19

Сегодня, 11:24

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В Роспотребнадзоре утвердили правила посещения пациентов больницы во время пандемии COVID-19

Навещать больных в стационарах коронавирусных отделений медицинских учреждений Российской Федерации разрешат только тогда, когда приходящие к пациентам посетители полностью вакцинируются двумя уколами препарата от коронавируса. У посетителя должен быть документ об отрицательном ПЦР-тесте, либо медицинская справка с печатью о том, что он уже переболел коронавирусом. 

Роспотребнадзор поместил на своем портале новые инструкции по посещению родственников в стационарах в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Данные рекомендации кардинально способствуют минимизации распространения коронавируса во всех регионах Российской Федерации. 

Ведомство своим документом подчеркивает, что каждый посетитель специализированного медицинского учреждения при входе в отделение обязан измерить температуру тела, тщательно обрабатывать руки антисептиками. Посетители с температурой тела более 37 градусов, а также люди, имеющие признаки ОРВИ, не смогут войти в отделение. 

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют открыть отдельное помещение, в котором будет проходить посещение больных. Его следует сделать, как можно ближе ко входу. В стационарах необходимо вести ежедневный график посещений, которые могут длиться не более 30 минут. В перерывах между посещениями должна проводиться обработка помещения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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