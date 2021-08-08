В селе Горлово Скопинского района Рязанской области закрылась аптека

Вроде и ничего криминального - фармацевт в отпуске, имеет право. Вот только аптечный пункт этот в Горлово - единственный. И до сентября за валидолом в Скопин ездить придется.

- Хоть и являются аптеки сегодня самым прибыльным бизнесом, но это характерно для больших городов. А в маленьких поселках аптека, как правило, в единственном экземпляре, и подчас это - единственное учреждение с медицинской направленностью, - комментирует ситуацию рязанский блогер Александр Ржанов. - В Горлове аптечный пункт при муниципальной амбулатории и там должны были заранее знать о незаменимости единственного фармацевта. Кадровая недоработка рязанского облздрава на лицо. Ему и отвечать: что сделано, чтобы решить кадровую проблему и сохранить систему обеспечения лекарственными средствами жителей Горлова. Отправил запрос.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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