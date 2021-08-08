Бывший ополченец Татарский рассказал, чего ждет от премьеры фильма «Солнцепек»

Журналист и писатель Владлен Татарский, бывший боец донбасского ополчения, поделился своими ожиданиями от фильма «Солнцепек» . По его словам, зрителю предстоит увидеть довольно тяжелое зрелище.

В своем Telegram-канале Татарский написал:

«Знаю, о чем фильм, знаю, что будет жестко».

Он рассказал, что намерен посетить премьеру и сделать большой обзор на картину.

«В фильме снялись известные российские актеры, что вселяет веру в то, что диалоги будут на уровне», — подчеркнул автор.

Премьера «Солнцепека» намечена на 12 августа. Сюжет картины основан на реальных событиях, которые происходили в Луганской области летом 2014 года.

В центре повествования — история семьи Новожиловых. Ее глава Влад — ветеран боевых действий в Афганистане, не понаслышке знающий, что такое война. Вернувшись домой, он поклялся больше никогда не брать в руки оружие, однако ради защиты своей семьи вынужден сделать непростой выбор.

Режиссеры «Солнцепека» — Максим Бриус и Михаил Вассербаум — признались, что постарались максимально честно показать, что происходило семь лет назад с жителями региона, которым с оружием в руках пришлось отстаивать собственное право на жизнь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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