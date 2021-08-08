Врач из Оренбурга высказалась против вакцинации от коронавируса COVID-19 в телеэфире

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С критикой вакцинации от COVID-19 выступила в эфире программы «Национальный интерес» на канале «Россия-1» врач-кардиолог из Оренбурга Наталья Ионова.
Программа «Национальный интерес» была посвящена вакцинации. Эксперты обсуждали распространенные слухи, касающиеся прививок от коронавирусной инфекции COVID-19.
Ионова же заявила, что сама в некоторой мере не доверяет новым вакцинам. Она также заявила, что ковид-центры в России созданы незаконно и она сомневается в методике диагностирования коронавируса, которые применяются.
«Если диагностика изначально неверная, соответственно мы не имеем точной статистики, значит заболевание не имеет такой значимости» — сказала Ионова.
Глава Минздрава Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила, что сейчас в ковид-госпиталях первыми принимают тех пациентов, у которых либо подозревают, либо подтвердили COVID-19 и они входят в группу риска. Она добавила, что это обычные стационары, но в них созданы особые условия для защиты персонала.
Порядок лечения там, подчеркнула Савинова, отвечает всем приказам Минздрава страны, поэтому нет никаких оснований сомневаться в тех методиках лечения, которые применяются в России. Она напомнила, что COVID-19 – это диагноз, который классифицирован и принят мировым сообществом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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