В Екатеринбурге внезапно умер работник ЕЖК: накануне он привился от ковида

В возрасте 54 лет скончался сотрудник Екатеринбургского жирового комбината Альберт Зиятдинов, который незадолго до смерти привился от коронавирусной инфекции.

Как сообщают местные СМИ, на ЕЖК он работал около 27 лет.

На предприятии проводили вакцинирование его сотрудников. Вакцинировали желающих на ЕЖК медики из 24-й больницы.

Коллега мужчины отмечает, что Альберт Заятдинов заболел спустя несколько дней после того как получил прививку. У него развилась пневмония, и его госпитализировали.

«Родственники уверены, что прививка никак не связана с его смертью. Со слов жены, оторвался тромб. Год назад у него уже были проблемы с сердечно-сосудистой системой, даже уходил на больничный», - отметил коллега умершего.

Работники предприятия помогли семье умершего организовать похороны.

В минздраве Свердловской области и в управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что не зафиксировано случаев серьезных побочных реакций на вакцины от коронавируса, которые используются в регионе для вакцинации населения.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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