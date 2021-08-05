Новый трейлер к фильму «Солнцепек» покажет шокирующие кадры о событиях 2014 года в Луганске

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На официальном сайте фильма «Солнцепек» размещен второй трейлер. На этот раз ролик приоткрывает тайну сюжета картины и содержит жесткие сцены. Кинолента рассказывает о событиях, произошедших в Луганской области в 2014 году. Эта новинка российского кинематографа уже вызвала большой интерес у зрителей.
Часто российские режиссеры снимают остросоциальное кино, основанное на реальных событиях. К этой категории относится и фильм «Солнцепек». Лента повествует о том, как противостояние украинских силовиков и оппозиции переросло в войну. Это тяжелая история, но настоящее искусство должно о ней говорить. Съемочная группа состоит из профессионалов, неоднократно создававших правдивые ленты. Например, режиссер Михаил Вассербаум работает над еще одним фильмом, основанном на реальных событиях — «Шугалей-3. Возвращение».
Согласно сайту «Солнцепека», кинолента рассказывает о семье Новожиловых. Простые люди совершенно случайно оказались в гуще событий. Главный герой Влад Новожилов (исполнитель Александр Бухаров) знает о войне не понаслышке, так как воевал в Афганистане. По этой причине он принципиально не хочет прикасаться к оружию. Поэтому Влад бежит из страны. Однако граница уже закрыта, так что ему придется сделать сложный выбор, чтобы спасти жену и детей.
Новый трейлер начинается кадрами мирной жизни. Горожане спокойно гуляют, хотя у входа в администрацию Луганска уже видны баррикады. В небе появляется боевой самолет — он скидывает бомбу. Взрыв отбрасывает случайных прохожих. Следующие кадры будут еще более жесткими.
Зрители ждут выхода фильма «Солнцепек» с момента появления первой информации о нем. Премьера намечена на 12 августа. Фильм покажут в крупных российских городах — Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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