Сегодня стало известно, что Верховный суд РФ решил допустить известного футболиста Дмитрия Булыкина до выборов в Госдуму в федеральном списке партии «Родина». Таким образом суд отменил постановление ЦИКа об исключении спортсмена из-за наличия у него иностранных активов.

Лидер «Родины» Алексей Журавлев прокомментировал разрешение ситуации: «Прокуратура РФ была беспристрастна, а Верховный суд - справедлив. У нас нет претензий к ЦИКу, потому что его сотрудники выполняли рабочие инструкции».

По словам Журавлева, очень важно, что закон и справедливость восторжествовали.

«Легендарный футболист и общественный деятель снова может избираться в Госдуму. Он поможет нам отстаивать интересы избирателей», - подчеркнул председатель партии.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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