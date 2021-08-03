Российский юрист Сохина рассказала о последствиях отказа от вакцинации против COVID-19

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Российский юрист Сохина рассказала о последствиях отказа от вакцинации против COVID-19

Юрист Мария Сохина из Воронежской области ответила на ряд важных вопросов относительно вакцинации от коронавируса, которые беспокоят граждан региона. Об этом сообщает «МОЁ! Online Воронеж».

У специалиста поинтересовались, насколько вакцинация от коронавируса является действительно обязательной и что об этом говорит закон?

«Обязательным считается лишь добровольное согласие пациента. То есть любая вакцинация должна быть добровольной. Но здесь возникает другая трудность. Человек не может устроиться на работу из-за отсутствия нужной прививки. В России существует категория обязательных вакцин, которые перечислены в Национальном календаре профилактических прививок. Данный документ состоит из двух списков. Первый содержит в себе категории профессий, для которых некоторые прививки являются обязательными, а второй содержит список прививок, которые обязательны по эпидемиологическим показаниям. Вакцина от коронавируса уже была включена во второй список. Однако решение об обязательности этого списка принимает Главный санитарный врач РФ или врач регионов. В Воронеже пока такое решение не принималось», - объяснила Сохина.

Что касается того, возможно ли отказаться от вакцинации, юрист отметила, что, конечно, возможно. Однако таким лицам нужно быть готовыми к негативным последствиям своего решения в виде, например, отстранения от работы.

Также специалист отметила, что в некоторых регионах страны на предпринимателей была наложена обязанность по организации вакцинации работников. Под этой функцией подразумевается информационная работа с сотрудниками о необходимости вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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