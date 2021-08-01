Журналисты, распространяющие ложь, ответят перед Пригожиным в суде

Сегодня, 11:24

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Журналисты, распространяющие ложь, ответят перед Пригожиным в суде
Фото из открытых источников

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин пообещал через суд разобраться с журналистами-лжецами, необоснованно связывающими его с гибелью журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

В заявлении уточняется, что распространяемая дезинформация может нанести вред деловой репутации предпринимателя, поэтому конфликты он намерен разрешать в судебном порядке.  

В пресс-службе напомнили, что по части 5 статьи 128.1 УК РФ «Клевета» уже возбуждено уголовное дело в отношении соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова. Последний связывал Пригожина с инцидентом в ЦАР.

Бизнесмен заявил, что обратится в суд по каждому из подобных случаев и не позволит отсиживаться за границей тем, кто его голословно обвиняет. 

«А всяких говорящих задниц, сидящих за границей, найду и вытащу за уши в российскую тюрьму, где они научатся нести ответственность за свои слова», — передает слова предпринимателя пресс-служба «Конкорд».

Напомним, некоторые СМИ распространяют фейковые материалы о гибели трех российских журналистов в ЦАР. Расследование преступления все еще продолжается, однако известно, что к отправке погибших Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР причастен беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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