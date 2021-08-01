Что делать, если нет сертификата о вакцинации от коронавируса на Госуслугах

Сегодня, 02:04

0

Image 16+
Что делать, если нет сертификата о вакцинации от коронавируса на Госуслугах

В Министерстве здравоохранения республики Коми объяснили, что делать гражданам, которые не получили сертификат о вакцинации от коронавируса на Госуслугах. 

В первую очередь для получения электронного сертификата о вакцинации необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале Госуслуг. Важное замечание: сертификаты не отображаются, если заходить на портал через мобильное приложение. Посмотреть документ можно лишь на стационарном компьютере.

Если после совершенных действий сертификата все же нет, нужно обратиться в учреждение, где пациент проходил вакцинацию. После этого медицинская организация должна повторно загрузить данные человека на ЕПГУ. Если же в таком случае документа все еще нет, следует обращаться к технической поддержке.

Случаются ситуации, когда пациент случайно кликнул на кнопку «я не вакцинировался». В таком случае нужно обратиться в медорганизацию, которая аннулирует ошибочно введенные данные. После этого сертификат выгрузят повторно.

Ранее стало известно, что в Коми завезли 10 тысяч доз вакцин «Спутник Лайт». В Минздраве региона напомнили, что препарат рекомендуется прежде всего тем, кто ранее переболел коронавирусом, либо для ревакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В ЦВО объяснили появление «застрявшей» под мостом в Новосибирске пушки

Вчера, 13:14

В Забайкалье жители поселения Арахлейское не могут вести хозяйство из-за новой ТОР

Вчера, 12:49

Вакцина от COVID-19 не работает – спасайте. Ложь чиновников мешает борьбе с ковидом

Вчера, 08:44

Россиянка, которой из-за ненадлежащего лечения удалили почку, получит компенсацию 5 тысяч рублей

1-08-2021, 16:44

«Нужно ожидать роста смертности»: врач Соловьев — о новом антирекорде летальных случаев на Урале от ковида

1-08-2021, 09:44

В РФ реальные пенсии падают, а пенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек

1-08-2021, 09:34

Внезапная смерть вакцинированной семьи поставила в тупик Росздравнадзор

31-07-2021, 17:54

«Мурашко, породистые щенки стоят дороже»: пользователи сети поразились, во сколько оценил смерть от вакцинации Минздрав

31-07-2021, 07:54

Предприниматель Александр Колос рассказал, что детство сильно повлияло на его карьеру

29-07-2021, 14:24

Путина попросили проверить новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» от коронавируса

28-07-2021, 11:19

В Екатеринбурге пациенты с COVID-19 вынуждены сутками дожидаться врача

28-07-2021, 07:19

Бесконтрольное животноводство уничтожает владимирские земли

27-07-2021, 16:19

В российской Biocad рассказали о новой вакцине от коронавируса COVID-19

27-07-2021, 04:49

Проблемы с водой в Рыбном Рязанской области аукнулись гепатитом А

26-07-2021, 18:29

Губернатор Кировской области заразился коронавирусом COVID-19 после прививки

26-07-2021, 14:19

На Алтае в детском лагере произошла вспышка коронавируса COVID-19

26-07-2021, 12:09

Где и почему в России заставили вакцинироваться

25-07-2021, 16:14

Жителя Кирова привлекут к ответственности за распространение фейка о закрытии города из-за коронавируса

24-07-2021, 16:39

Композитор Андрей Иванов поделился идеей для утилизации использованных картриджей

24-07-2021, 13:54

В Минздраве рассказали, что ждет медиков, торгующих липовыми справками о прививках

23-07-2021, 17:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Мурашко, породистые щенки стоят дороже»: пользователи сети поразились, во сколько оценил смерть от вакцинации Минздрав

«Мурашко, породистые щенки стоят дороже»: пользователи сети поразились, во сколько оценил смерть от вакцинации Минздрав

31-07-2021, 07:54

0

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сейчас, образно говоря, «ловит камни» в свой адрес. Россияне пришли не просто в...

Подробнее
Внезапная смерть вакцинированной семьи поставила в тупик Росздравнадзор

Внезапная смерть вакцинированной семьи поставила в тупик Росздравнадзор

31-07-2021, 17:54

0

Гибель троих членов семьи из Краснодара после проведенной вакцинации вызвала широкий резонанс в СМИ. Несмотря на...

Подробнее
Способный убить каждого третьего новый вариант COVID-19 назвали «реальной возможностью»

Способный убить каждого третьего новый вариант COVID-19 назвали «реальной возможностью»

1-08-2021, 15:39

0

«Реальную возможность», по высказыванию британских экспертов, которые входят в Научную консультативную группу по...

Подробнее
Орловский врач Камеш назвала новый опасный симптом тяжелого коронавируса COVID-19

Орловский врач Камеш назвала новый опасный симптом тяжелого коронавируса COVID-19

31-07-2021, 18:24

0

Новые штаммы коронавирусного инфицирования, периодически появляющиеся в различных государствах на планете, порой с...

Подробнее
В РФ реальные пенсии падают, а пенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек

В РФ реальные пенсии падают, а пенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек

1-08-2021, 09:34

0

Больше всего инфляция и пандемия в России бьют по пенсионерам. Сегодня их 43 млн человек. За 2 года количество...

Подробнее
Врач Евгений Ковалев объяснил, почему смерть после вакцинации против COVID-19 – это нормально

Врач Евгений Ковалев объяснил, почему смерть после вакцинации против COVID-19 – это нормально

31-07-2021, 07:54

0

Смерть после вакцинации от COVID-19 – это нормально, уверен специалист по организации системы здравоохранения, врач...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Совфеде отреагировали на угрозы США ударить по Черноморскому флоту РФ

В Совфеде отреагировали на угрозы США ударить по Черноморскому флоту РФ

Вчера, 19:34

0

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, дал интервью журналисту российского...

Подробнее
Экономист: США могут ввести новые санкции против РФ «зачетным методом»

Экономист: США могут ввести новые санкции против РФ «зачетным методом»

31-07-2021, 10:09

0

Экономист Владимир Васильев рассказал о «зачетных санкциях» против России. Комментируя недовольство республиканцев...

Подробнее
«Боремся с одним, а умирают от другого» — врач о том, как лечат коронавирус COVID-19

«Боремся с одним, а умирают от другого» — врач о том, как лечат коронавирус COVID-19

31-07-2021, 11:54

0

Об особенностях лечения COVID-19 рассказал председатель Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медработников...

Подробнее
«Нужно ожидать роста смертности»: врач Соловьев — о новом антирекорде летальных случаев на Урале от ковида

«Нужно ожидать роста смертности»: врач Соловьев — о новом антирекорде летальных случаев на Урале от ковида

1-08-2021, 09:44

0

В Свердловской области смертность от коронавируса бьет очередные рекорды: известно о 23 новых смертях за сутки. Но даже...

Подробнее