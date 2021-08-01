Что делать, если нет сертификата о вакцинации от коронавируса на Госуслугах

В Министерстве здравоохранения республики Коми объяснили, что делать гражданам, которые не получили сертификат о вакцинации от коронавируса на Госуслугах.

В первую очередь для получения электронного сертификата о вакцинации необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале Госуслуг. Важное замечание: сертификаты не отображаются, если заходить на портал через мобильное приложение. Посмотреть документ можно лишь на стационарном компьютере.

Если после совершенных действий сертификата все же нет, нужно обратиться в учреждение, где пациент проходил вакцинацию. После этого медицинская организация должна повторно загрузить данные человека на ЕПГУ. Если же в таком случае документа все еще нет, следует обращаться к технической поддержке.

Случаются ситуации, когда пациент случайно кликнул на кнопку «я не вакцинировался». В таком случае нужно обратиться в медорганизацию, которая аннулирует ошибочно введенные данные. После этого сертификат выгрузят повторно.

Ранее стало известно, что в Коми завезли 10 тысяч доз вакцин «Спутник Лайт». В Минздраве региона напомнили, что препарат рекомендуется прежде всего тем, кто ранее переболел коронавирусом, либо для ревакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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