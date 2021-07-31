В ЦВО объяснили появление «застрявшей» под мостом в Новосибирске пушки

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В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что самоходная пушка 2С7М «Малка» не застревала под мостом в Новосибирске - военные просто приспустили шины для проезда под железнодорожным мостом.
В понедельник соцсети облетели фотографии с якобы застрявшей под мостом в районе Академгородка пушкой, вследствие чего движение на дороге было затруднено, возник затор.
«2 августа в Новосибирске во время перевозки в пункт постоянной дислокации военной техники с полигона Кольцово военнослужащие произвели остановку под железнодорожным мостом, после чего снизили давление в шинах и продолжили движение», - рассказали о том, как все обстояло на самом деле, в пресс-службе ЦВО на запрос РИА Новости.
Самоходная пушка 2С7М "Малка" - модернизированный вариант созданной в 80-е годы 2С7 "Пион". Примечательно, что она доныне считается одной из самых мощных пушек, которые позволяют поразить важные цели и объекты неприятеля в тактической глубине обороны за линией фронта.
Орудие способно вести стрельбу как осколочно-фугасными снарядами, так и активно-реактивными боеприпасами, а также бетонобойными и химическими снарядами.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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