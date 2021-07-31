В Забайкалье жители поселения Арахлейское не могут вести хозяйство из-за новой ТОР

Жители поселения Арахлейское Читинского района вынуждены отстаивать собственные земли, которые им сдают по неподъёмно высокой цене. Поля тех, кто не подписал бумаги об аренде, будут вспаханы даже без сенокоса.

Около 60 лет назад на базе совхоза «Читинский» создали другой совхоз — «Беклемишевский». Он объединил 5 сел: Беклемишево, Иргень, Тасей, Арахлей и Иван-Озеро. В 1992 году совхоз преобразовали в коллективное предприятие «Беклемишевское», а затем и в производственный кооператив. В 2011 производство полностью переехало в Беклемишево. Жители Арахлея остались вести личное подсобное хозяйство на своих земельных паях. В мае этого года кооператив обанкротился, началось конкурсное производство.

Глава поселения отправил официальное письмо исполняющему тогда обязанности главы Читинского района Вячеславу Холмогорову с просьбой оставить жителям сенокосные угодья и места для скота. Но, по итогу земли отдали в аренду ООО «Новое Беклемишево» — новоиспечённому инвертору, резиденту территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье».

— Вот у меня у самой зимой печку топить нечем, потому что дров нет, потому что нам не разрешали рубить деревья на дрова. Все билеты раздали каким-то «левым», а вот именно тем, кто здесь живёт, билетов не выдавали. Рыбу не лови, сено не коси, дрова не готовь. Сейчас наши последние земли отбирают, сенокосные угодья! На что нам жить-то? — комментирует жительница.

— В ситуацию необходимо вмешаться, под угрозой оказались жители целого поселка, для начала необходимо проверить законность действий и.о главы Читинского района. Я предлагаю жителям свою юридическую помощь. Мы вместе обратимся в прокуратуру и будем отстаивать нажитое огромным трудом хозяйство поселения Арахлейское, — прокомментировал депутат гордумы Александр Щебеньков.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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