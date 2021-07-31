В Забайкалье жители поселения Арахлейское не могут вести хозяйство из-за новой ТОР

Сегодня, 12:49

0

Image 16+
В Забайкалье жители поселения Арахлейское не могут вести хозяйство из-за новой ТОР

Жители поселения Арахлейское Читинского района вынуждены отстаивать собственные земли, которые им сдают по неподъёмно высокой цене. Поля тех, кто не подписал бумаги об аренде, будут вспаханы даже без сенокоса. 

Около 60 лет назад на базе совхоза «Читинский» создали другой совхоз — «Беклемишевский». Он объединил 5 сел: Беклемишево, Иргень, Тасей, Арахлей и Иван-Озеро. В 1992 году совхоз преобразовали в коллективное предприятие «Беклемишевское», а затем и в производственный кооператив. В 2011 производство полностью переехало в Беклемишево. Жители Арахлея остались вести личное подсобное хозяйство на своих земельных паях. В мае этого года кооператив обанкротился, началось конкурсное производство.

Глава поселения отправил официальное письмо исполняющему тогда обязанности главы Читинского района Вячеславу Холмогорову с просьбой оставить жителям сенокосные угодья и места для скота. Но, по итогу земли отдали в аренду ООО «Новое Беклемишево» — новоиспечённому инвертору, резиденту территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье».

— Вот у меня у самой зимой печку топить нечем, потому что дров нет, потому что нам не разрешали рубить деревья на дрова. Все билеты раздали каким-то «левым», а вот именно тем, кто здесь живёт, билетов не выдавали. Рыбу не лови, сено не коси, дрова не готовь. Сейчас наши последние земли отбирают, сенокосные угодья! На что нам жить-то? — комментирует жительница. 
— В ситуацию необходимо вмешаться, под угрозой оказались жители целого поселка, для начала необходимо проверить законность действий и.о главы Читинского района. Я предлагаю жителям свою юридическую помощь. Мы вместе обратимся в прокуратуру и будем отстаивать нажитое огромным трудом хозяйство поселения Арахлейское, — прокомментировал депутат гордумы Александр Щебеньков.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В ЦВО объяснили появление «застрявшей» под мостом в Новосибирске пушки

Сегодня, 13:14

В Забайкалье жители поселения Арахлейское не могут вести хозяйство из-за новой ТОР

Сегодня, 12:49

Вакцина от COVID-19 не работает – спасайте. Ложь чиновников мешает борьбе с ковидом

Сегодня, 08:44

Россиянка, которой из-за ненадлежащего лечения удалили почку, получит компенсацию 5 тысяч рублей

Вчера, 16:44

«Нужно ожидать роста смертности»: врач Соловьев — о новом антирекорде летальных случаев на Урале от ковида

Вчера, 09:44

В РФ реальные пенсии падают, а пенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек

Вчера, 09:34

Внезапная смерть вакцинированной семьи поставила в тупик Росздравнадзор

31-07-2021, 17:54

«Мурашко, породистые щенки стоят дороже»: пользователи сети поразились, во сколько оценил смерть от вакцинации Минздрав

31-07-2021, 07:54

Предприниматель Александр Колос рассказал, что детство сильно повлияло на его карьеру

29-07-2021, 14:24

Путина попросили проверить новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» от коронавируса

28-07-2021, 11:19

В Екатеринбурге пациенты с COVID-19 вынуждены сутками дожидаться врача

28-07-2021, 07:19

Бесконтрольное животноводство уничтожает владимирские земли

27-07-2021, 16:19

В российской Biocad рассказали о новой вакцине от коронавируса COVID-19

27-07-2021, 04:49

Проблемы с водой в Рыбном Рязанской области аукнулись гепатитом А

26-07-2021, 18:29

Губернатор Кировской области заразился коронавирусом COVID-19 после прививки

26-07-2021, 14:19

На Алтае в детском лагере произошла вспышка коронавируса COVID-19

26-07-2021, 12:09

Где и почему в России заставили вакцинироваться

25-07-2021, 16:14

Жителя Кирова привлекут к ответственности за распространение фейка о закрытии города из-за коронавируса

24-07-2021, 16:39

Композитор Андрей Иванов поделился идеей для утилизации использованных картриджей

24-07-2021, 13:54

В Минздраве рассказали, что ждет медиков, торгующих липовыми справками о прививках

23-07-2021, 17:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Европе начали готовиться к глобальной катастрофе

В Европе начали готовиться к глобальной катастрофе

30-07-2021, 14:14

0

Европейская комиссия начала активную подготовку к резким изменениям климата, которые потенциально могут спровоцировать...

Подробнее
Издание Defence24: Французский Rafale «сбил» российский Су-35 во время учебного боя в Египте

Издание Defence24: Французский Rafale «сбил» российский Су-35 во время учебного боя в Египте

30-07-2021, 15:19

0

Авторы польского издания Defence24 сообщили о том, что военно-воздушные силы Египта провели состязание российского...

Подробнее
Профессор Терхалле рассказал, когда Путин нападет на Евросоюз

Профессор Терхалле рассказал, когда Путин нападет на Евросоюз

30-07-2021, 17:49

0

Президент России Владимир Путин имеет все шансы дождаться момента, удобного для нападения на Евросоюз. Такого мнения...

Подробнее
Иммунолог Крючков назвал две главные проблемы всех вакцин от коронавируса COVID-19

Иммунолог Крючков назвал две главные проблемы всех вакцин от коронавируса COVID-19

30-07-2021, 23:14

0

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о проблемах, связанных с созданием вакцин от...

Подробнее
Минобороны Великобритании обещало не провоцировать Китай в Южно-Китайском море

Минобороны Великобритании обещало не провоцировать Китай в Южно-Китайском море

30-07-2021, 17:04

0

Глава Пентагона Ллойд Остин сделал публичное заявление касательно дальнейшего передвижения корабля Королевских ВМС...

Подробнее
«Мурашко, породистые щенки стоят дороже»: пользователи сети поразились, во сколько оценил смерть от вакцинации Минздрав

«Мурашко, породистые щенки стоят дороже»: пользователи сети поразились, во сколько оценил смерть от вакцинации Минздрав

31-07-2021, 07:54

0

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сейчас, образно говоря, «ловит камни» в свой адрес. Россияне пришли не просто в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Внезапная смерть вакцинированной семьи поставила в тупик Росздравнадзор

Внезапная смерть вакцинированной семьи поставила в тупик Росздравнадзор

31-07-2021, 17:54

0

Гибель троих членов семьи из Краснодара после проведенной вакцинации вызвала широкий резонанс в СМИ. Несмотря на...

Подробнее
Способный убить каждого третьего новый вариант COVID-19 назвали «реальной возможностью»

Способный убить каждого третьего новый вариант COVID-19 назвали «реальной возможностью»

Вчера, 15:39

0

«Реальную возможность», по высказыванию британских экспертов, которые входят в Научную консультативную группу по...

Подробнее
Орловский врач Камеш назвала новый опасный симптом тяжелого коронавируса COVID-19

Орловский врач Камеш назвала новый опасный симптом тяжелого коронавируса COVID-19

31-07-2021, 18:24

0

Новые штаммы коронавирусного инфицирования, периодически появляющиеся в различных государствах на планете, порой с...

Подробнее
Врач Евгений Ковалев объяснил, почему смерть после вакцинации против COVID-19 – это нормально

Врач Евгений Ковалев объяснил, почему смерть после вакцинации против COVID-19 – это нормально

31-07-2021, 07:54

0

Смерть после вакцинации от COVID-19 – это нормально, уверен специалист по организации системы здравоохранения, врач...

Подробнее