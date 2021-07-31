Вакцина от COVID-19 не работает – спасайте. Ложь чиновников мешает борьбе с ковидом

Некоторое время назад независимая инициативная группа россиян попросила президента Владимира Путина приостановить использование одной из вакцин - «ЭпиВакКороны». Свою просьбу они объяснили тем, что прежде ее нужно тщательно исследовать, поскольку ее эффективность вызывает сомнения. Ведь на сегодняшний день нет опубликованных итогов III этапа испытаний вакцины. К тому же в инструкции к вакцине сказано, что неизвестны ни титр вырабатываемых благодаря ей антител, ни продолжительность иммунной защиты. Об этом сообщает Царьград.

Есть к «ЭпиВакКороне» и еще целый ряд вопросов, самый главный из которых - действительно ли препарат защищает от коронавируса.

Письмо от активистов, уже третье по счету направленное в Минздрав, получило ответ: вакцина зарегистрирована в соответствии с действующим законодательством и её эффективность подтверждена.

«...Понимаете, в чём беда... Когда чиновники, не имеющие никакого отношения к биологии, к вирусологии, сами себя ставят разработчиками вакцины и потом начинают её проталкивать, возникает масса вопросов. Поэтому те вопросы, которые сейчас ставятся, действительно имеют под собой основания. То, что вакцина безопасна, – да; то, что вакцина работает, – да; то, что есть сомнения в заявленной эффективности, – да. Что это означает? Это означает, что сегодня, по данным независимых источников, эффективность этой вакцины примерно в полтора раза ниже, чем заявили разработчики», - считает доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Он добавил, что в противоположность «ЭпиВакКороне» можно быть уверенным в одной российской вакцине, с доказанной в 46 странах эффективностью - «Спутнике V».

С таким экспертным мнением не согласен гендиректор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов, который отметил, что их препаратом уже укололись более миллиона россиян и наблюдения за ними показывают, что вакцина эффективна, даже против высокозаразного индийского штамма.

«Осенью, думаю, уже в сентябре, мы подадим на публикацию материалы по результатам третьей фазы клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона», - добавил он.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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