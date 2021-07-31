«Нужно ожидать роста смертности»: врач Соловьев — о новом антирекорде летальных случаев на Урале от ковида

Вчера, 09:44

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«Нужно ожидать роста смертности»: врач Соловьев — о новом антирекорде летальных случаев на Урале от ковида

В Свердловской области смертность от коронавируса бьет очередные рекорды: известно о 23 новых смертях за сутки. Но даже это, как утверждает врач-эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв, не предел и в скором времени нужно ожидать еще большего роста летальности. Об этом сообщает E1.RU.

«В ближайшее время, к сожалению, нужно ожидать роста смертности, потому что количество больных в тяжелом состоянии в последние недели возрастало. Инфицированные дают заболевших, последние дают госпитализированных. А дальше возникают тяжелые пациенты и, к сожалению, неизбежно происходят летальные исходы. Ковидная математика в действии: чем больше инфицированных, тем больше будет тяжелых или летальных случаев», - объяснил врач.

Он напомнил, что в период с 10 июля были зафиксированы пики по заболеваемости, поэтому с отсрочкой в 7–10 дней можно будет видеть, как это повлияет на смертность.

«Конечно, есть моменты, связанные с особенностью дельта-штамма, в частности, стремительное ухудшение состояния людей, когда они заболевают и в течение недели буквально сгорают от ковида. Но чаще всего у большинства тяжелых пациентов примерно на 6–7-й день происходит ухудшение состояния, а после этого они могут еще 10–14 дней находиться в тяжелом состоянии, в том числе в реанимационных условиях. На ИВЛ они еще больше могут находиться, до нескольких недель — 3–4 недели и более», - объяснил медик.

Соловьев обратил внимание и на то, что на Урале существенно выросла нагрузка на сотрудников скорой помощи и сейчас медикам приходится обрабатывать почти 3 000 вызовов ежедневно. Эпидемиологи предсказывают пик третьей волны на июль и на август.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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