Внезапная смерть вакцинированной семьи поставила в тупик Росздравнадзор

Гибель троих членов семьи из Краснодара после проведенной вакцинации вызвала широкий резонанс в СМИ. Несмотря на заверения чиновников о детальном расследовании данного инцидента, официальная причина смерти так и не была названа, передает «Царьград».

Указывается, что все члены семьи за несколько недель до смерти сделали прививку от коронавируса — однако это не спасло от инфицирования вирусом и летального исхода. Еще один член семьи находится в реанимации в тяжелом состоянии. На сегодняшний день продолжается сбор средств для 6-классницы, которая лишилась родителей и бабушки.

Родственники погибшей семьи утверждают, что все 4 человек были привиты от коронавируса, однако вакцина не обеспечила защиту от тяжелых осложнений.

«Официально все выводы может сделать только после проверки, которая идёт. Мы сами ждём результатов. Пока нельзя однозначно заявлять, что стало причиной гибели данной семьи и насколько в этом сыграла роль вакцинация от коронавируса», - сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Эксперты отметили, что заразиться коронавирусом вследствие вакцинации невозможно, поскольку препараты не содержат в составе полноценного патогена вируса, – однако при некоторых особенностях организма иммунные тела могут не вырабатываться даже после введения вакцины, и организм остается беззащитным перед коронавирусом.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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