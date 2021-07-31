Внезапная смерть вакцинированной семьи поставила в тупик Росздравнадзор

31-07-2021, 17:54

0

Image 16+
Внезапная смерть вакцинированной семьи поставила в тупик Росздравнадзор

Гибель троих членов семьи из Краснодара после проведенной вакцинации вызвала широкий резонанс в СМИ. Несмотря на заверения чиновников о детальном расследовании данного инцидента, официальная причина смерти так и не была названа, передает «Царьград».

Указывается, что все члены семьи за несколько недель до смерти сделали прививку от коронавируса — однако это не спасло от инфицирования вирусом и летального исхода. Еще один член семьи находится в реанимации в тяжелом состоянии. На сегодняшний день продолжается сбор средств для 6-классницы, которая лишилась родителей и бабушки. 

Родственники погибшей семьи утверждают, что все 4 человек были привиты от коронавируса, однако вакцина не обеспечила защиту от тяжелых осложнений. 

«Официально все выводы может сделать только после проверки, которая идёт. Мы сами ждём результатов. Пока нельзя однозначно заявлять, что стало причиной гибели данной семьи и насколько в этом сыграла роль вакцинация от коронавируса», - сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. 

Эксперты отметили, что заразиться коронавирусом вследствие вакцинации невозможно, поскольку препараты не содержат в составе полноценного патогена вируса, – однако при некоторых особенностях организма иммунные тела могут не вырабатываться даже после введения вакцины, и организм остается беззащитным перед коронавирусом.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В ЦВО объяснили появление «застрявшей» под мостом в Новосибирске пушки

Сегодня, 13:14

В Забайкалье жители поселения Арахлейское не могут вести хозяйство из-за новой ТОР

Сегодня, 12:49

Вакцина от COVID-19 не работает – спасайте. Ложь чиновников мешает борьбе с ковидом

Сегодня, 08:44

Россиянка, которой из-за ненадлежащего лечения удалили почку, получит компенсацию 5 тысяч рублей

Вчера, 16:44

«Нужно ожидать роста смертности»: врач Соловьев — о новом антирекорде летальных случаев на Урале от ковида

Вчера, 09:44

В РФ реальные пенсии падают, а пенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек

Вчера, 09:34

Внезапная смерть вакцинированной семьи поставила в тупик Росздравнадзор

31-07-2021, 17:54

«Мурашко, породистые щенки стоят дороже»: пользователи сети поразились, во сколько оценил смерть от вакцинации Минздрав

31-07-2021, 07:54

Предприниматель Александр Колос рассказал, что детство сильно повлияло на его карьеру

29-07-2021, 14:24

Путина попросили проверить новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» от коронавируса

28-07-2021, 11:19

В Екатеринбурге пациенты с COVID-19 вынуждены сутками дожидаться врача

28-07-2021, 07:19

Бесконтрольное животноводство уничтожает владимирские земли

27-07-2021, 16:19

В российской Biocad рассказали о новой вакцине от коронавируса COVID-19

27-07-2021, 04:49

Проблемы с водой в Рыбном Рязанской области аукнулись гепатитом А

26-07-2021, 18:29

Губернатор Кировской области заразился коронавирусом COVID-19 после прививки

26-07-2021, 14:19

На Алтае в детском лагере произошла вспышка коронавируса COVID-19

26-07-2021, 12:09

Где и почему в России заставили вакцинироваться

25-07-2021, 16:14

Жителя Кирова привлекут к ответственности за распространение фейка о закрытии города из-за коронавируса

24-07-2021, 16:39

Композитор Андрей Иванов поделился идеей для утилизации использованных картриджей

24-07-2021, 13:54

В Минздраве рассказали, что ждет медиков, торгующих липовыми справками о прививках

23-07-2021, 17:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Европе начали готовиться к глобальной катастрофе

В Европе начали готовиться к глобальной катастрофе

30-07-2021, 14:14

0

Европейская комиссия начала активную подготовку к резким изменениям климата, которые потенциально могут спровоцировать...

Подробнее
Издание Defence24: Французский Rafale «сбил» российский Су-35 во время учебного боя в Египте

Издание Defence24: Французский Rafale «сбил» российский Су-35 во время учебного боя в Египте

30-07-2021, 15:19

0

Авторы польского издания Defence24 сообщили о том, что военно-воздушные силы Египта провели состязание российского...

Подробнее
Профессор Терхалле рассказал, когда Путин нападет на Евросоюз

Профессор Терхалле рассказал, когда Путин нападет на Евросоюз

30-07-2021, 17:49

0

Президент России Владимир Путин имеет все шансы дождаться момента, удобного для нападения на Евросоюз. Такого мнения...

Подробнее
Иммунолог Крючков назвал две главные проблемы всех вакцин от коронавируса COVID-19

Иммунолог Крючков назвал две главные проблемы всех вакцин от коронавируса COVID-19

30-07-2021, 23:14

0

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о проблемах, связанных с созданием вакцин от...

Подробнее
Минобороны Великобритании обещало не провоцировать Китай в Южно-Китайском море

Минобороны Великобритании обещало не провоцировать Китай в Южно-Китайском море

30-07-2021, 17:04

0

Глава Пентагона Ллойд Остин сделал публичное заявление касательно дальнейшего передвижения корабля Королевских ВМС...

Подробнее
«Мурашко, породистые щенки стоят дороже»: пользователи сети поразились, во сколько оценил смерть от вакцинации Минздрав

«Мурашко, породистые щенки стоят дороже»: пользователи сети поразились, во сколько оценил смерть от вакцинации Минздрав

31-07-2021, 07:54

0

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сейчас, образно говоря, «ловит камни» в свой адрес. Россияне пришли не просто в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Внезапная смерть вакцинированной семьи поставила в тупик Росздравнадзор

Внезапная смерть вакцинированной семьи поставила в тупик Росздравнадзор

31-07-2021, 17:54

0

Гибель троих членов семьи из Краснодара после проведенной вакцинации вызвала широкий резонанс в СМИ. Несмотря на...

Подробнее
Способный убить каждого третьего новый вариант COVID-19 назвали «реальной возможностью»

Способный убить каждого третьего новый вариант COVID-19 назвали «реальной возможностью»

Вчера, 15:39

0

«Реальную возможность», по высказыванию британских экспертов, которые входят в Научную консультативную группу по...

Подробнее
Орловский врач Камеш назвала новый опасный симптом тяжелого коронавируса COVID-19

Орловский врач Камеш назвала новый опасный симптом тяжелого коронавируса COVID-19

31-07-2021, 18:24

0

Новые штаммы коронавирусного инфицирования, периодически появляющиеся в различных государствах на планете, порой с...

Подробнее
Врач Евгений Ковалев объяснил, почему смерть после вакцинации против COVID-19 – это нормально

Врач Евгений Ковалев объяснил, почему смерть после вакцинации против COVID-19 – это нормально

31-07-2021, 07:54

0

Смерть после вакцинации от COVID-19 – это нормально, уверен специалист по организации системы здравоохранения, врач...

Подробнее