«Мурашко, породистые щенки стоят дороже»: пользователи сети поразились, во сколько оценил смерть от вакцинации Минздрав

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сейчас, образно говоря, «ловит камни» в свой адрес. Россияне пришли не просто в негодование - в настоящее бешенство! - прочитав сегодняшние сводки новостей. Речь о компенсациях за смерть или инвалидность после вакцинации.

Как известно, многие были вынуждены поставить себе прививку, поскольку замаячил шанс быть отстраненным от работы в виду появления постановлений об обязательной вакцинации. Но вот сегодня выяснилось, что государство не спешит брать на себя обязательства по страхованию, надеясь ограничиться выплатой 30 тысяч рублей, пишет Собеседник.

Михаил Мурашко согласился с предложением депутата Госдумы Федота Тумусова пересмотреть размер единовременного пособия за осложнения после вакцинации, счел это целесообразным. Компенсацию не индексировали и не пересматривали с 2000 года и сегодня она просто смешная.

Тимусов ранее предложил застраховать каждого привившегося от коронавируса россиянина на 10 миллионов рублей. Но в Минздраве ему ответили, что граждане при осложнениях могут претендовать на выплату компенсаций в размере 10 тысяч рублей, а в случае смерти после вакцинации семье погибшего положено 30 тысяч рублей.

Соцсети после этого буквально «взорвались» - граждане не скрывали своего негодования, а некоторые буквально истерили.

«Жизнь человека, умершего в результате добровольно-принудительного медицинского эксперимента оценили в 30 тысяч. Мурашко, породистые щенки стоят дороже!» - житель столицы подобрал очень хлесткое сравнение.

«Какой цинизм! Если вы стали инвалидом – 10 тысяч, если умерли - 30 тысяч. Этих денег даже не хватит на похороны», - не может поверить прочитанному женщина бальзаковского возраста.

А вот еще подборка. И это самые мягкие комментарии.

«Оказывается можно сдохнуть, за 30 000 рублей», «10 000?! Это цена нашему здоровью?!», «Па-ба-ба-бам… А чего так много-то? Рублей 200 киньте и хватит», «Жесть, просто жесть. Нет слов. Теперь и жизнь - ничего не стоит!», - возмущению россиян просто нет предела.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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