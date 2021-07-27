Предприниматель Александр Колос рассказал, что детство сильно повлияло на его карьеру

Бизнесмен Александр Колос сказал, что его предпринимательская деятельность началась с малых лет.

В эфире радио “Комсомольская Правда в Петербурге” общественный деятель, бизнесмен и филантроп Александр Колос рассказал, что предпринимательская жилка досталась ему от родителей.

«Мама у меня главная в семье: очень сильная и волевая женщина. Она из Тверской области. По приезде в Петербург ей пришлось стать предприимчивой, – вспоминает Колос. – В конце 80-х – начале 90-х началось предпринимательство: продажа носков, трусов и т.д. Я должен был помогать, так и учился”.

По словам Колоса, люди в то время не очень хотели быть “торгашами”, но другого выхода у семьи не было: “Мы все варили джинсы на четырех конфорках. Так и начался мой путь”.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700