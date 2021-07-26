Путина попросили проверить новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» от коронавируса

Российские активисты сформировали обращение для президента РФ Владимира Путина, в котором просят провести тщательную проверку препарата «ЭпиВакКорона», который был разработан ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Одной из причин для такого обращения стало отсутствие клинических исследований по изучению эпидемиологической эффективности данного препарата, передает «Informing».

Помимо письменного обращения непосредственно к президенту РФ Владимиру Путину, активисты направили письмо в Роспотребнадзор, Минздрав, Росздравнадзор и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Создатели письма указывают, что российские граждане должны знать результаты третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, которые на сегодняшний день так и не были проведены.

«Несмотря на то, что вакцина ЭпиВакКорона была зарегистрирована на основании ФЗ «Об обращении лекарственных средств», нет данных о защитном титре антител, которые продуцирует препарат. Также не были проведены клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности указанного препарата», - указано в обращении.

Активисты также попросили прокомментировать данные независимых исследований, которые определили, что препарат «ЭпиВакКорона» вырабатывает такие антитела, которые неспособны нейтрализовать вирус SARS-CoV-2. Общественники указали, что имеют в своем распоряжении документальные подтверждения случаев невыработки антител после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», а также достоверные свидетельства того, что некоторые пациенты, прошедшие курс вакцинации указанным препаратом, заболели коронавирусом в тяжелой форме.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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