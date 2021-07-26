В Екатеринбурге пациенты с COVID-19 вынуждены сутками дожидаться врача

По несколько суток в Екатеринбурге больные с COVID-19 вынуждены ждать врачей.

Об этом они рассказывают местным СМИ, пишут в социальных сетях.

Ситуацию прокомментировали и в региональном минздраве. В ведомстве сообщили, что действительно сейчас возникают проблемы с быстрым оказанием медицинской помощи жителям Екатеринбурга, которые прикреплены горбольницам №№1, 2, 20 и 23.

Проблемная ситуация сложилась из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом. Медики попросту не успевают объехать всех пациентов сразу же, как только поступают вызовы. К тому же, коронавирусом болеют и врачи, из-за чего возрастает нагрузка на тех, кто выходит на работу.

Во вторую волну коронавируса была аналогичная ситуация, напомнили в минздраве.

В случае подозрения на коронавирусную инфекцию минздрав рекомендует жителям Екатеринбурга звонить по единому номеру 122.

Но, как отмечают те, кто попытался дозвониться по этому номеру, на то, чтобы пообщаться с диспетчером могут уходить часы. К тому же операторы зачастую диктуют больному номер больницы, к которому он прикреплен.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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