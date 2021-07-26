В Екатеринбурге пациенты с COVID-19 вынуждены сутками дожидаться врача

В Роспотребнадзоре разъяснили, не помешают ли вакцинации антитела к коронавирусу
Массовая вакцинация от коронавируса в стране продолжается, но вопросов у граждан о прививках меньше не становится....Подробнее
По несколько суток в Екатеринбурге больные с COVID-19 вынуждены ждать врачей.
Об этом они рассказывают местным СМИ, пишут в социальных сетях.
Ситуацию прокомментировали и в региональном минздраве. В ведомстве сообщили, что действительно сейчас возникают проблемы с быстрым оказанием медицинской помощи жителям Екатеринбурга, которые прикреплены горбольницам №№1, 2, 20 и 23.
Проблемная ситуация сложилась из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом. Медики попросту не успевают объехать всех пациентов сразу же, как только поступают вызовы. К тому же, коронавирусом болеют и врачи, из-за чего возрастает нагрузка на тех, кто выходит на работу.
Во вторую волну коронавируса была аналогичная ситуация, напомнили в минздраве.
В случае подозрения на коронавирусную инфекцию минздрав рекомендует жителям Екатеринбурга звонить по единому номеру 122.
Но, как отмечают те, кто попытался дозвониться по этому номеру, на то, чтобы пообщаться с диспетчером могут уходить часы. К тому же операторы зачастую диктуют больному номер больницы, к которому он прикреплен.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Массовая вакцинация от коронавируса в стране продолжается, но вопросов у граждан о прививках меньше не становится....Подробнее
Турецкое издание Haber7 опубликовало информацию о том, что российским военнослужащим дан приказ сбивать израильские...Подробнее
Британские врачи рассказали о совершенно новом типе пациентов. По их словам, таким пациентам за 40, раньше они были...Подробнее
Биолог Георгий Русакович рассказал, чем отличаются тесты на антитела к COVID-19. По его словам, они могут быть...Подробнее
Как известно, в России обсуждается возможность вакцинации от коронавирусов подростков. Если это будет одобрено, то...Подробнее
23 июля в четырех российских регионах ввели обязательную вакцинацию. В Красноярском крае должны привиться сотрудники...Подробнее
Украинский журналист Иван Яковина опубликовал в издании «Новое время» статью, в которой он предположил, что Лукашенко...Подробнее
Российский дерматолог, косметолог центра аппаратной косметологии Lumirens Татьяна Егорова рассказала о новых признаках...Подробнее
Бывший глава спецслужбы Израиля «Натив» Яков Кедми рассказал о том, кому Турция готова продавать свои военные...Подробнее
С начала пандемии коронавируса власти Швеции тянули с введением карантина в стране, тогда как весь мир находился на...Подробнее
Комментировать