Бесконтрольное животноводство уничтожает владимирские земли

Сегодня, 16:19

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Бесконтрольное животноводство уничтожает владимирские земли
Фото из открытых источников

Россельхознадзор проанализировал  образцы почвы с  земельных участков сельхозназначения в Суздальском и Ковровском районах Владимирской области. Выявлено биологическое заражение почвы бактериями группы кишечной палочки и энтерококками на 14 гектарах сельхозугодий. Полученные результаты исследований характеризует почву от умеренно до чрезвычайно опасной. 

Также на данной территории земля заражена нефтепродуктами, а ее плодородие существенно снижено. 

К таким результатам привели несанкционированные свалки и вывоз плодородного слоя почвы. 

Но наибольший вред почве наносится при внесении птичьего помета и навоза крупного рогатого скота.

- Животноводство - очень экологически-агрессивный вид народного хозяйства. Использование воды в больших количествах - первый фактор. Большое количество отходов жизнедеятельности животных при бесконтрольной утилизации способно в короткие сроки уничтожить все живое вокруг. На каждой ферме должны быть специализированные отстойники, чтобы исключить попадание мочи и навоза в почву. Но экологическая защита - это первое, на чем  экономят даже крупные комплексы и богатые инвесторы. Вместо изолированных бетонных резервуаров, дно отстойников, хорошо, если выстилают пленкой. А еще чаще недозревший навоз просто развозят по окрестным полям, и он травит плодородную почву, делая ее непригодной для использования. А с талыми водами и дождями этот яд попадает в наши реки, - рассказывает общественный деятель Магамед Ахматов. - Проведенные исследования лишь зафиксировали проблему на 4 -ех участках земли во Владимирской области. Тотальных исследований никто не проводит. А новые фермы вводят в эксплуатацию без современных очистных технологий. Необходимо разработать единые экологические требования для животноводческих комплексов. Каждый из них не должен эксплуатироваться без системы очистных сооружений, исключающей попадание ядовитых веществ в воздух, почву, воду. Внесение недозревшего навоза в почву должно сопровождаться реальными штрафными санкциями. Если эту работу не начать прямо сейчас, мы останемся на зараженной земле с отравленными реками. Таких примеров по всему миру более, чем достаточно.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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Владимирская область, Животноводство

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