В российской Biocad рассказали о новой вакцине от коронавируса COVID-19

Сегодня, 04:49

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В российской Biocad рассказали о новой вакцине от коронавируса COVID-19

Генеральный директор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов сообщил о том, что его предприятие разработало вакцину против коронавируса, которая адаптирована под новый индийский штамм. 

«В техническом плане вакцина была готова несколько месяцев назад, однако организовать получение разрешения на клинические исследования решили недавно», - рассказывает представитель компании.

Морозов утверждает, что препарат должен показать беспрекословную эффективность и безопасность. Более того, Biocad обещает в течение довольно короткого времени обеспечить выпуск десятков миллионов доз вакцины.

По словам гендиректора, для государства крайне важна возможность оперативного создания обновленной версии вакцины, которая будет защищать и от нового штамма.

Также эксперт заявил о важности эффективности и безопасности препарата, потому компания намерена провести все необходимые клинические исследования.

«Планируем проводить испытания максимально открыто, рассказывая обо всех результатах научному сообществу в режиме реального времени», - подчеркнул Морозов.

Ранее генеральный директор компании Biocad рассказал о том, что Россия заработает около миллиарда долларов за экспортные продажи своей вакцины от коронавируса «Спутник V».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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