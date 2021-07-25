В российской Biocad рассказали о новой вакцине от коронавируса COVID-19

В Турции опять встал вопрос закрытия страны: названы предполагаемые даты
Турецкое издание Turizmgunlugu пишет о том, что в случае низких темпов вакцинации населения от коронавируса границы...Подробнее
Генеральный директор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов сообщил о том, что его предприятие разработало вакцину против коронавируса, которая адаптирована под новый индийский штамм.
«В техническом плане вакцина была готова несколько месяцев назад, однако организовать получение разрешения на клинические исследования решили недавно», - рассказывает представитель компании.
Морозов утверждает, что препарат должен показать беспрекословную эффективность и безопасность. Более того, Biocad обещает в течение довольно короткого времени обеспечить выпуск десятков миллионов доз вакцины.
По словам гендиректора, для государства крайне важна возможность оперативного создания обновленной версии вакцины, которая будет защищать и от нового штамма.
Также эксперт заявил о важности эффективности и безопасности препарата, потому компания намерена провести все необходимые клинические исследования.
«Планируем проводить испытания максимально открыто, рассказывая обо всех результатах научному сообществу в режиме реального времени», - подчеркнул Морозов.
Ранее генеральный директор компании Biocad рассказал о том, что Россия заработает около миллиарда долларов за экспортные продажи своей вакцины от коронавируса «Спутник V».
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Турецкое издание Turizmgunlugu пишет о том, что в случае низких темпов вакцинации населения от коронавируса границы...Подробнее
В течение всей семилетней войны, которая идет на юго-востоке Украины, все страны Евросоюза, входящие в военный блок...Подробнее
Врачи уже начали напоминать о необходимости осенью вакцинироваться от гриппа, поэтому прививку от коронавируса они...Подробнее
Министерство здравоохранения РФ предоставили новые рекомендации о вакцинации взрослого населения против коронавируса....Подробнее
Массовая вакцинация от коронавируса в стране продолжается, но вопросов у граждан о прививках меньше не становится....Подробнее
Большинство родителей сомневаются в безопасности препаратов для прививок от COVID-19, вводимых детям и подросткам....Подробнее
Британские врачи рассказали о совершенно новом типе пациентов. По их словам, таким пациентам за 40, раньше они были...Подробнее
Один из новосибирских медиков раскрыл совершенно новые признаки, которые проявляются у больных индийским штаммом...Подробнее
Иванов заявил, что включая плату за утилизацию опасных отходов сразу в стоимость товара, можно решить сразу несколько...Подробнее
Биолог Георгий Русакович рассказал, чем отличаются тесты на антитела к COVID-19. По его словам, они могут быть...Подробнее
Комментировать