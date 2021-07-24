Проблемы с водой в Рыбном Рязанской области аукнулись гепатитом А

СМИ сообщают: в четырех больницах Рязани отделения заполнены больными с гепатитом А. Пациенты с диагнозом «гепатит А» в большом количестве находятся в инфекционных отделениях городских больниц №№ 4, 10, 11, а также детской инфекционной больницы №9. Больше всего заболевших пациентов прибыло из Рыбновского района.

Риск заражения гепатитом А, согласно ВОЗ, возникает в условиях отсутствия безопасного водоснабжения, в плохих санитарно-гигиенических условиях и при несоблюдении правил гигиены (например, гигиены рук).

А как раз эти санитарные условия в Рыбном не соблюдаются.

В соответствии с концессионными соглашениями всеми инженерными (которые, впрочем, давно переданы в управление частникам) сетями в городе заведует районная власть. За последние десятилетия рыбновцы уже привыкли к плохому напору, частой замене фильтров, регулярному выходу смесителей из строя. Но с весны этого года местные коммунальщики побили все рекорды.





- С выходом из строя в апреле центрального канализационного коллектора, город регулярно начал страдать от многочасовых и даже многодневных отключений воды. Я поднимал эти вопросы в соцсетях, обращался к мэру и в случаях отключения на длительное время рыбновцам худо-бедно, но подвозили техническую и даже питьевую воду, - рассказывает рязанский блогер Александр Ржанов. - Нужно сказать, что работы эти не закончены до сих пор. Однако с жарой пришла новая проблема: не выдержали насосы подачи воды. На днях рыбновские власти в самую жару официально ограничили воду, до этого воды в кранах "не хватало". Какому чиновнику в голову могла прийти столь "светлая" мысль? Правильно, главе Рыбновского района Горелову В.А.

Помыть руки, смыть в туалете, обработать продукты - нечем! Глава района попросил отнестись к этому с пониманием. Я, конечно, холеру ожидал, но желтуха тоже вполне вписывается в эту картину. Кто же виноват? Мощности насосов не хватает или компетентности рыбновским чиновникам? В Рыбном ещё две беды прибавились к основным круглый год: то воды нет, то канализация провалилась и воду отключили. Пока высокопоставленные дяди делят город с районом и возможностью подзаработать на коммунальных сетях. Город проваливавается в средневековье. Весь бюджет направьте на то, чтобы раз и хотя бы лет на 50 решить эти задачи. Но у наших чиновников решение в плоскости "строить" не лежит, руки только под "отключить" и "перекопать" заточены. Интересно, какой ещё стимул нужен губернатору, чтобы вмешаться?

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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