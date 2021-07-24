Губернатор Кировской области заразился коронавирусом COVID-19 после прививки

Сегодня, 14:19

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Губернатор Кировской области заразился коронавирусом COVID-19 после прививки
Губернатор Кировской области Игорь Васильев

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил о том, что получил тест на коронавирус с положительным результатом. Ранее он успел привиться.

На своей странице в соцсети глава региона написал, что чувствует он себя нормально, а все «благодаря своевременно сделанной прививке».

В данный момент Васильев ушел на самоизоляцию, но работать продолжит из дома в удаленном режиме.

Губернатор также обратился к жителям Кировской области и призвал как можно скорее привиться, поскольку прививка на самом деле помогает перенести болезнь легче, в чем он имеет возможность убедиться на собственном опыте.

С начала пандемии в Кировской области было выявлено 49 693 случаев заражения коронавирусом. 425 человек, у которых был COVID-19, скончались.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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