На Алтае в детском лагере произошла вспышка коронавируса COVID-19

В детском лагере «Манжерок» на Алтае зафиксирована вспышка COVID-19.

По данным Минобрнауки края, заболели 24 ребенка и трое вожатых. По данному факту инициировано проведение проверки.

«23 июля у ребенка, находящегося в детском оздоровительном лагере "Манжерок", была выявлена острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в лагере находилось 124 ребёнка. По результатам взятых анализов на коронавирусную инфекцию 24 ребенка и три вожатых имеют подтвержденные результаты», - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что у остальных сотрудников лагеря тесты показали отрицательный результат.

На данный момент деятельность лагеря приостановили. Предприняты все санитарно-эпидемиологические меры. Дети были переданы родителям, контактные лица изолированы.

Ситуация находится на контроле у министерства, передает РИА Новости.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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