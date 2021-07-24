На Алтае в детском лагере произошла вспышка коронавируса COVID-19

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В детском лагере «Манжерок» на Алтае зафиксирована вспышка COVID-19.
По данным Минобрнауки края, заболели 24 ребенка и трое вожатых. По данному факту инициировано проведение проверки.
«23 июля у ребенка, находящегося в детском оздоровительном лагере "Манжерок", была выявлена острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в лагере находилось 124 ребёнка. По результатам взятых анализов на коронавирусную инфекцию 24 ребенка и три вожатых имеют подтвержденные результаты», - сказано в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что у остальных сотрудников лагеря тесты показали отрицательный результат.
На данный момент деятельность лагеря приостановили. Предприняты все санитарно-эпидемиологические меры. Дети были переданы родителям, контактные лица изолированы.
Ситуация находится на контроле у министерства, передает РИА Новости.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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