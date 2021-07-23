Где и почему в России заставили вакцинироваться

23 июля в четырех российских регионах ввели обязательную вакцинацию. В Красноярском крае должны привиться сотрудники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, а также работники сферы услуг, банков, почты и учреждений культуры. В регионе 18 июля зафиксировали рекордный в этом году показатель по заболевшим. 23 июля число заразившихся составило 491. Такое же решение было принято в Алтайском крае, Марий Эл и на Камчатке.

В Марий Эл работодатели до 1 сентября должны организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 25 сентября — вторым компонентом.

23 июля в Алтайском крае зафиксировали 274 случая заражения. В Марий Эл в этот же день — 60. На Камчатке — 53.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Минздрав создать в регионах условия для того, чтобы все граждане смогли сделать прививку без очередей.

Эксперты считают, что провал вакцинации в таких странах, как Израиль или Великобритания, где коллективный иммунитет не остановил пандемию, связан с усилением инфекции в ответ на вакцинирование.

Еще в мае 57 вирусологов, иммунологов и врачей из разных стран мира призвали остановить массовую вакцинацию от коронавируса, которая, по их мнению, только наносит вред, пишет Красная Весна .

Против массовой вакцинации уже выступили вирусолог, нобелевский лауреат Люк Монтанье, бывший вице-президент Pfizer Майкл Йидон, профессор медицины США Питер Маккалоу и изобретатель мРНК-вакцин Роберт Мэлоун.

Заметим, что требование обязательной вакцинации в России породило «услуги» по медотводу от прививки или получению поддельных сертификатов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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