Где и почему в России заставили вакцинироваться

Сегодня, 16:14

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Где и почему в России заставили вакцинироваться

23 июля в четырех российских регионах ввели обязательную вакцинацию. В Красноярском крае должны привиться сотрудники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, а также работники сферы услуг, банков, почты и учреждений культуры. В регионе 18 июля зафиксировали рекордный в этом году показатель по заболевшим. 23 июля число заразившихся составило 491. Такое же решение было принято в Алтайском крае,  Марий Эл и на Камчатке.

В Марий Эл работодатели до 1 сентября должны организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 25 сентября — вторым компонентом.

23 июля  в Алтайском крае зафиксировали 274 случая заражения. В Марий Эл в этот же день — 60. На Камчатке — 53.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Минздрав создать в регионах условия для того, чтобы все граждане смогли сделать прививку без очередей.

Эксперты считают, что провал вакцинации в таких странах, как Израиль или Великобритания, где коллективный иммунитет не остановил пандемию, связан с усилением инфекции в ответ на вакцинирование.

Еще в мае 57 вирусологов, иммунологов и врачей из разных стран мира призвали остановить массовую вакцинацию от коронавируса, которая, по их мнению, только наносит вред, пишет Красная Весна.

Против массовой вакцинации уже выступили вирусолог, нобелевский лауреат Люк Монтанье, бывший вице-президент Pfizer Майкл Йидон, профессор медицины США Питер Маккалоу и изобретатель мРНК-вакцин Роберт Мэлоун.

Заметим, что требование обязательной вакцинации в России породило «услуги» по медотводу от прививки или получению поддельных сертификатов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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