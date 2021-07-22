Жителя Кирова привлекут к ответственности за распространение фейка о закрытии города из-за коронавируса

Борьба с авторами фейков о коронавирусе и вакцинации от COVID-19 продолжается. Недавно полицейские Кирова нагрянули к местному жителю, который с завидной регулярностью забрасывал в соцсети недостоверную информацию.

По данным издания «ГородКиров», он публиковал ложные данные о числе заболевших граждан и рассказывал о необратимом вреде здоровью после вакцинации от коронавирусной инфекции. Также он распространил в интернете сведения о том, что якобы принято решение о закрытии города.

На автора составлен админпротокол. Ему грозит внушительный штраф - от 30 до 100 тысяч рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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