Композитор Андрей Иванов поделился идеей для утилизации использованных картриджей

Сегодня, 13:54

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Композитор Андрей Иванов поделился идеей для утилизации использованных картриджей

Иванов заявил, что включая плату за утилизацию опасных отходов сразу в стоимость товара, можно решить сразу несколько проблем.

Экологи обнаружили в Невском районе 12 кг использованных картриджей, которые лежали на земле и загрязняли грунт. Специалисты вывезли опасные отходы и напомнили о том, что картриджи опасны для здоровья людей и для природы, поэтому их нужно сдавать в специальные пункты приема.

“Проблему можно решить единственным способом: необходимо в цену принтеров включать плату за утилизацию картриджей, – предложил композитор и сценарист Андрей Иванов. – Тогда люди смогут сдавать их обратно в магазины и получать деньги”.

Эта идея не новая: в советское время так поступали со стеклянными бутылками. И это сработало –  найти на улице пустую бутылку тогда было практически нереально, люди их активно собирали и сдавали. На полученные деньги можно было купить 2 мороженных или оплатить несколько поездок на трамвае.

“Так же можно поступить и с картриджами, – считает Иванов. – Так можно решить сразу две проблемы: улучшить экологическую ситуацию в городе и помочь безработным людям получить денег”.


Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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