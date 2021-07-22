Композитор Андрей Иванов поделился идеей для утилизации использованных картриджей

Иванов заявил, что включая плату за утилизацию опасных отходов сразу в стоимость товара, можно решить сразу несколько проблем.

Экологи обнаружили в Невском районе 12 кг использованных картриджей, которые лежали на земле и загрязняли грунт. Специалисты вывезли опасные отходы и напомнили о том, что картриджи опасны для здоровья людей и для природы, поэтому их нужно сдавать в специальные пункты приема.

“Проблему можно решить единственным способом: необходимо в цену принтеров включать плату за утилизацию картриджей, – предложил композитор и сценарист Андрей Иванов. – Тогда люди смогут сдавать их обратно в магазины и получать деньги”.

Эта идея не новая: в советское время так поступали со стеклянными бутылками. И это сработало – найти на улице пустую бутылку тогда было практически нереально, люди их активно собирали и сдавали. На полученные деньги можно было купить 2 мороженных или оплатить несколько поездок на трамвае.

“Так же можно поступить и с картриджами, – считает Иванов. – Так можно решить сразу две проблемы: улучшить экологическую ситуацию в городе и помочь безработным людям получить денег”.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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