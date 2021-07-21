В Минздраве рассказали, что ждет медиков, торгующих липовыми справками о прививках

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В Казани была задержана сотрудница одного из частных медцентров. Она подозревается в изготовлении поддельных справок о вакцинации.
«Медработников, которые выдают поддельные справки и сертификаты о вакцинации ждет уголовное дело и увольнение с работы. Вместе с нарушителем отвечать будет глава этого медучреждения», — сообщил заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков ИА «Татар-информ».
«Во всех произошедших случаях будем разбираться. Министерство проводит очень жесткую политику в этом направлении. Не нужно забывать, что за каждой липовой справкой стоит здоровье человека», — добавил Жаворонков.
Он пояснил, что не все частные клиники получили право вакцинировать людей от коронавируса, а следовательно, и выдавать документ о прохождении вакцинации, потому что они не имеют доступа к специальному реестру. Такое право есть только у клиник с государственным заданием.
«Наша позиция очень проста и понятна — мы не приемлем подобную халатность. К медработникам, вина которых будет доказана, мы применим самые жесткие санкции. В Минздраве на внутренних совещаниях многократно обсуждалась эта тема. На сегодняшний день контроль за выдачей справок и сертификатов о вакцинации от коронавируса ведут главврачи больниц и поликлиник, а также само Министерство здравоохранения Татарстана», — подчеркнул замминистра.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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