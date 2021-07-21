Власти объяснили, почему жители села в ХМАО прогнали вертолет санавиации

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Жители села Селиярово в Ханты-Мансийском автономном округе прогнали вертолет санавиации с медиками на борту, которые прибыли за пациентов, у которого подозревают коронавирус.
Вчера социальными сетями было растиражировано видео, на котором запечатлено это событие. В кадр попал вертолет с медиками в защитных костюмах и выгруженным специализированным боксом для перевозки ковид-больных. Также слышны крики, в том числе в нецензурной форме. Местные жители обрушили на медиков обвинения в том, что они «завозят вирус в тайгу».
Из-за такого «радушного» приема вертолет был вынужден забирать больного с другой площадки.
Директор Центра медицины катастроф Югры Василий Костин рассказал, что первого июля санитарная авиационная бригада Центра медицины катастроф вылетела за пациентом с подозрением COVID-19. Однако стоило только врачам выгрузить бокс, как группа из пяти человек начала вести себя агрессивно, а один из жителей ХМАО даже прибег к угрозам, пообещав медикам, что привлечет других людей и они накажут их за то, что они «загрязняют Селиярово».
«У нас у вертолета двигатель был не заглушен, лопасти вращались. Мои сотрудники забеспокоились, что он может попасть в зону поражения лопастями. Связались с местным медработником и приняли решение, чтобы этот конфликт не разрастался, забрать пациента с другой вертолетной площадки, благо она недалеко – в 10 минутах вертолетного лета. Загрузили для этого медицинский бокс обратно и перелетели на другую площадку, где спокойно пациента забрали», - пояснил он в беседе с агентством РИА Новости.
В целом, добавил он, ситуация стандартная и в работе медиков бывает и такое.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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