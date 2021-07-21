Власти объяснили, почему жители села в ХМАО прогнали вертолет санавиации

Сегодня, 10:39

0

Image 16+
Власти объяснили, почему жители села в ХМАО прогнали вертолет санавиации

Жители села Селиярово в Ханты-Мансийском автономном округе прогнали вертолет санавиации с медиками на борту, которые прибыли за пациентов, у которого подозревают коронавирус.

Вчера социальными сетями было растиражировано видео, на котором запечатлено это событие. В кадр попал вертолет с медиками в защитных костюмах и выгруженным специализированным боксом для перевозки ковид-больных. Также слышны крики, в том числе в нецензурной форме. Местные жители обрушили на медиков обвинения в том, что они «завозят вирус в тайгу».

Из-за такого «радушного» приема вертолет был вынужден забирать больного с другой площадки.

Директор Центра медицины катастроф Югры Василий Костин рассказал, что первого июля санитарная авиационная бригада Центра медицины катастроф вылетела за пациентом с подозрением COVID-19. Однако стоило только врачам выгрузить бокс, как группа из пяти человек начала вести себя агрессивно, а один из жителей ХМАО даже прибег к угрозам, пообещав медикам, что привлечет других людей и они накажут их за то, что они «загрязняют Селиярово».

«У нас у вертолета двигатель был не заглушен, лопасти вращались. Мои сотрудники забеспокоились, что он может попасть в зону поражения лопастями. Связались с местным медработником и приняли решение, чтобы этот конфликт не разрастался, забрать пациента с другой вертолетной площадки, благо она недалеко – в 10 минутах вертолетного лета. Загрузили для этого медицинский бокс обратно и перелетели на другую площадку, где спокойно пациента забрали», - пояснил он в беседе с агентством РИА Новости.

В целом, добавил он, ситуация стандартная и в работе медиков бывает и такое.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Власти объяснили, почему жители села в ХМАО прогнали вертолет санавиации

Сегодня, 10:39

Демографы бьют тревогу. Русское население страны стремительно вымирает

Сегодня, 08:54

Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию «безумием»

Вчера, 18:09

Доктор наук из Петербурга Редько выступил против массовой вакцинации: «Меня надо посадить»

Вчера, 17:04

Жители Кемерово жалуются на грязь на улице Сибиряков-Гвардейцев

21-07-2021, 14:39

При отказе от вакцинации против коронавируса могут отстранить, но не уволить

21-07-2021, 13:24

67-летний Макаревич резко высказался о россиянах, которые не привились от коронавируса

21-07-2021, 09:54

Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

20-07-2021, 12:14

В Совфеде РФ поддержали предложение начислять пособия пенсионерам за вакцинацию от ковида

19-07-2021, 23:09

В больницах Екатеринбурга некому записывать привившихся от коронавируса

19-07-2021, 22:59

В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

19-07-2021, 08:09

Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

18-07-2021, 17:49

Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19

18-07-2021, 00:09

«Мой ребенок стал участником экспериментальной вакцины»: В Тольятти мальчика заразили полиомиелитом

16-07-2021, 19:54

«Шугалей», «Турист» и «Красный призрак»: каким героям отдают предпочтение в современном кинематографе

16-07-2021, 16:59

Смерть от прививки против COVID-19 не попадет в статистику смертности от вируса

15-07-2021, 20:39

Губернатор Алиханов заявил, что обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

15-07-2021, 17:39

Непривитых будут отстранять от работы даже на «удаленке»

15-07-2021, 11:24

Пригожин объяснил The New Yorker, почему Соболь и Навальный пытались дискредитировать власть

14-07-2021, 20:09

Ковалев признал, что жители Ростовской области заражаются коронавирусом COVID-19 после вакцинации

14-07-2021, 11:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию «безумием»

Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию «безумием»

Вчера, 18:09

0

Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей...

Подробнее
Вирусолог РАН Зверев разъяснил россиянам, когда нельзя делать прививку против коронавируса

Вирусолог РАН Зверев разъяснил россиянам, когда нельзя делать прививку против коронавируса

Вчера, 22:04

0

Необходимо ли вакцинироваться людям, которые переболели COVID-19, рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ...

Подробнее
Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

20-07-2021, 12:14

0

19 июля региональный оперативный штаб в Самарской области ввел новые ограничения по противодействию коронавирусу,...

Подробнее
Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

20-07-2021, 22:54

0

Российская туристка на своей странице в Facebook рассказала подписчикам о том, как она вакцинировалась от коронавируса...

Подробнее
Доктор наук Редько раскрыл глаза сторонникам массовой вакцинации: «Люди не знают»

Доктор наук Редько раскрыл глаза сторонникам массовой вакцинации: «Люди не знают»

21-07-2021, 10:44

0

Профессор, доктор медицинских наук Александр Редько заявил о невозможности введения наказания за призывы к отказу от...

Подробнее
В Петербурге детей с COVID-19 все чаще стали подключать к аппарату ИВЛ

В Петербурге детей с COVID-19 все чаще стали подключать к аппарату ИВЛ

20-07-2021, 16:49

0

В прошлом году в реанимацию Детской ГБ № 5 им. Филатова обычно привозили детей с многими болезнями сопутствующего...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Врачи дали советы людям, заболевшим после первой прививки от COVID-19

Врачи дали советы людям, заболевшим после первой прививки от COVID-19

21-07-2021, 18:49

0

Часто так случается на практике, что здоровые граждане могут инфицироваться коронавирусом сразу после того, как медики...

Подробнее
67-летний Макаревич резко высказался о россиянах, которые не привились от коронавируса

67-летний Макаревич резко высказался о россиянах, которые не привились от коронавируса

21-07-2021, 09:54

0

67-летний певец, бард и поэт Андрей Макаревич раскритиковал антипрививочников, деятельность которых продолжает...

Подробнее
Власти России отказались от повышения налогов для богатых

Власти России отказались от повышения налогов для богатых

20-07-2021, 13:24

0

Некоторые российские министры не поддержали программу по повышению налогов для богатых, которая должна была увеличить...

Подробнее
Вакцина Pfizer от коронавируса привела к параличу лица

Вакцина Pfizer от коронавируса привела к параличу лица

20-07-2021, 16:14

0

Вакцина Pfizer стала причиной развития паралича лицевого нерва. Об этом пишет издание BMJ Case Reports. Специалисты...

Подробнее