Демографы бьют тревогу. Русское население страны стремительно вымирает

Сегодня, 08:54

0

Image 16+
Демографы бьют тревогу. Русское население страны стремительно вымирает

О демографической проблеме в России рассказали эксперты.

С января по май текущего года в России умерли 360,1 тыс. человек, передает АиФ, ссылаясь на данные Росстата. Столько, к примеру, живет людей на территории Исландии.

Смертность, к сожалению, продолжает расти, тогда как рождаемость падает. В  некоторых регионах демографическая ситуация ухудшается уже не один год подряд, говорит профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинского института ТГУ им. Державина Сергей Симонов.

Он указал, что причиной убыли населения является, в том числе, нехватка женщин фертильного (репродуктивного) возраста (15–49 лет). К тому же во многих семьях рождают 1-2 ребенка, поскольку опасаются, что финансово не смогут обеспечить больше детей.

Во многих регионах к тому же наблюдается отток населения. Молодежь стремится перебраться в крупные мегаполисы, в том числе в Москву и Петербург. И хотя частично их замещают прибывшие из соседних стран мигранты, далеко не все из них остаются жить в России. К тому же, зачастую мигрируют неквалифицированные кадры, тогда как покидает регионы перспективная молодежь.

В России начала 90-х ежегодное количество умерших стало превышать количество родившихся. Причем стремительно сокращается русское население, тогда как в национальных республиках рождаемость не падает.

«Русские начали вымирать на несколько десятилетий раньше, чем другие народы, которые ещё сохраняют у себя остатки традиционного сознания. Общество потребления и жизнь в мегаполисах разрушают основу традиционной семьи, приводят к снижению рождаемости и при этом не особо снижают смертность», - отмечает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Он прогнозирует, что если уже сейчас не будут предприняты меры, то к концу века в России  население сократится вдвое, а русских останется даже меньше половины от общего числа.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию «безумием»

Вчера, 18:09

Доктор наук из Петербурга Редько выступил против массовой вакцинации: «Меня надо посадить»

Вчера, 17:04

Жители Кемерово жалуются на грязь на улице Сибиряков-Гвардейцев

21-07-2021, 14:39

При отказе от вакцинации против коронавируса могут отстранить, но не уволить

21-07-2021, 13:24

67-летний Макаревич резко высказался о россиянах, которые не привились от коронавируса

21-07-2021, 09:54

Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

20-07-2021, 12:14

В Совфеде РФ поддержали предложение начислять пособия пенсионерам за вакцинацию от ковида

19-07-2021, 23:09

В больницах Екатеринбурга некому записывать привившихся от коронавируса

19-07-2021, 22:59

В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

19-07-2021, 08:09

Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

18-07-2021, 17:49

Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19

18-07-2021, 00:09

«Мой ребенок стал участником экспериментальной вакцины»: В Тольятти мальчика заразили полиомиелитом

16-07-2021, 19:54

«Шугалей», «Турист» и «Красный призрак»: каким героям отдают предпочтение в современном кинематографе

16-07-2021, 16:59

Смерть от прививки против COVID-19 не попадет в статистику смертности от вируса

15-07-2021, 20:39

Губернатор Алиханов заявил, что обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

15-07-2021, 17:39

Непривитых будут отстранять от работы даже на «удаленке»

15-07-2021, 11:24

Пригожин объяснил The New Yorker, почему Соболь и Навальный пытались дискредитировать власть

14-07-2021, 20:09

Ковалев признал, что жители Ростовской области заражаются коронавирусом COVID-19 после вакцинации

14-07-2021, 11:09

Назван срок начала выплат на детей школьного возраста

14-07-2021, 07:59

В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников общепита

13-07-2021, 18:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию «безумием»

Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию «безумием»

Вчера, 18:09

0

Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей...

Подробнее
Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

20-07-2021, 12:14

0

19 июля региональный оперативный штаб в Самарской области ввел новые ограничения по противодействию коронавирусу,...

Подробнее
Когда закончится коронавирус: опубликовано тайное пророчество Ванги

Когда закончится коронавирус: опубликовано тайное пророчество Ванги

20-07-2021, 09:39

0

Болгарская провидица Ванга могла дать предсказание касательно окончания пандемии коронавируса — такие выводы сделали...

Подробнее
Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

20-07-2021, 22:54

0

Российская туристка на своей странице в Facebook рассказала подписчикам о том, как она вакцинировалась от коронавируса...

Подробнее
Вирусолог РАН Зверев разъяснил россиянам, когда нельзя делать прививку против коронавируса

Вирусолог РАН Зверев разъяснил россиянам, когда нельзя делать прививку против коронавируса

Вчера, 22:04

0

Необходимо ли вакцинироваться людям, которые переболели COVID-19, рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ...

Подробнее
Доктор наук Редько раскрыл глаза сторонникам массовой вакцинации: «Люди не знают»

Доктор наук Редько раскрыл глаза сторонникам массовой вакцинации: «Люди не знают»

21-07-2021, 10:44

0

Профессор, доктор медицинских наук Александр Редько заявил о невозможности введения наказания за призывы к отказу от...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Петербурге детей с COVID-19 все чаще стали подключать к аппарату ИВЛ

В Петербурге детей с COVID-19 все чаще стали подключать к аппарату ИВЛ

20-07-2021, 16:49

0

В прошлом году в реанимацию Детской ГБ № 5 им. Филатова обычно привозили детей с многими болезнями сопутствующего...

Подробнее
Врачи дали советы людям, заболевшим после первой прививки от COVID-19

Врачи дали советы людям, заболевшим после первой прививки от COVID-19

21-07-2021, 18:49

0

Часто так случается на практике, что здоровые граждане могут инфицироваться коронавирусом сразу после того, как медики...

Подробнее
Власти России отказались от повышения налогов для богатых

Власти России отказались от повышения налогов для богатых

20-07-2021, 13:24

0

Некоторые российские министры не поддержали программу по повышению налогов для богатых, которая должна была увеличить...

Подробнее
67-летний Макаревич резко высказался о россиянах, которые не привились от коронавируса

67-летний Макаревич резко высказался о россиянах, которые не привились от коронавируса

21-07-2021, 09:54

0

67-летний певец, бард и поэт Андрей Макаревич раскритиковал антипрививочников, деятельность которых продолжает...

Подробнее