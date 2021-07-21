Демографы бьют тревогу. Русское население страны стремительно вымирает

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О демографической проблеме в России рассказали эксперты.
С января по май текущего года в России умерли 360,1 тыс. человек, передает АиФ, ссылаясь на данные Росстата. Столько, к примеру, живет людей на территории Исландии.
Смертность, к сожалению, продолжает расти, тогда как рождаемость падает. В некоторых регионах демографическая ситуация ухудшается уже не один год подряд, говорит профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинского института ТГУ им. Державина Сергей Симонов.
Он указал, что причиной убыли населения является, в том числе, нехватка женщин фертильного (репродуктивного) возраста (15–49 лет). К тому же во многих семьях рождают 1-2 ребенка, поскольку опасаются, что финансово не смогут обеспечить больше детей.
Во многих регионах к тому же наблюдается отток населения. Молодежь стремится перебраться в крупные мегаполисы, в том числе в Москву и Петербург. И хотя частично их замещают прибывшие из соседних стран мигранты, далеко не все из них остаются жить в России. К тому же, зачастую мигрируют неквалифицированные кадры, тогда как покидает регионы перспективная молодежь.
В России начала 90-х ежегодное количество умерших стало превышать количество родившихся. Причем стремительно сокращается русское население, тогда как в национальных республиках рождаемость не падает.
«Русские начали вымирать на несколько десятилетий раньше, чем другие народы, которые ещё сохраняют у себя остатки традиционного сознания. Общество потребления и жизнь в мегаполисах разрушают основу традиционной семьи, приводят к снижению рождаемости и при этом не особо снижают смертность», - отмечает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Он прогнозирует, что если уже сейчас не будут предприняты меры, то к концу века в России население сократится вдвое, а русских останется даже меньше половины от общего числа.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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