Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию «безумием»

Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной
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Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей Министерства обороны Российской Федерации, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов назвал небывалым событием ревакцинацию от коронавируса. Специалист по военной медицине дал развернутый комментарий 22 июля изданию ИА Красная Весна. В своем интервью Владислав Шафалинов дал свою оценку высказыванию заместителя сити-менеджера Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой о том, что сейчас осуществляется запуск повторной вакцинации от коронавируса. В своем заявлении Анастасия Ракова рассказала, что рекомендации Минздрава призывают россиян осуществлять ревакцинацию от COVID-19 через 6 месяцев после того, как они привились ранее.
«Подобных медицинских экспериментов никогда не проводили за всю длинную историю человеческой цивилизации. Первое. Ученые раньше не создавали таких вакцин, чтобы их в реальности можно считать вакцинами только с большой натяжкой, это, безусловно, генно-инженерный продукт. Второе. История не знает такой ревакцинации, которую необходимо колоть всему населению каждые полгода», — заявил доктор медицинских наук Шафалинов.
На вопрос о возможности сократить срок ревакцинации с рекомендованного Минздравом полугодового периода профессор кафедры военно-полевой хирургии ответил: «В безумии человек способен дойти до самых удивительных крайностей. Три раза в день, после еды».
Доктор медицинских наук отметил, что не может сказать «ничего хорошего» о безопасности и эффективности вакцин. Он считает вакцины недостаточно исследованными.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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