Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию «безумием»

Сегодня, 18:09

0

Image 16+
Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию «безумием»

Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей Министерства обороны Российской Федерации, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов назвал небывалым событием ревакцинацию от коронавируса. Специалист по военной медицине дал развернутый комментарий 22 июля изданию ИА Красная Весна. В своем интервью Владислав Шафалинов дал свою оценку высказыванию заместителя сити-менеджера Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой о том, что сейчас осуществляется запуск повторной вакцинации от коронавируса. В своем заявлении Анастасия Ракова рассказала, что рекомендации Минздрава призывают россиян осуществлять ревакцинацию от COVID-19 через 6 месяцев после того, как они привились ранее. 

«Подобных медицинских экспериментов никогда не проводили за всю длинную историю человеческой цивилизации. Первое. Ученые раньше не создавали таких вакцин, чтобы их в реальности можно считать вакцинами только с большой натяжкой, это, безусловно, генно-инженерный продукт. Второе. История не знает такой ревакцинации, которую необходимо колоть всему населению каждые полгода», — заявил доктор медицинских наук Шафалинов. 
На вопрос о возможности сократить срок ревакцинации с рекомендованного Минздравом полугодового периода профессор кафедры военно-полевой хирургии ответил: «В безумии человек способен дойти до самых удивительных крайностей. Три раза в день, после еды». 

Доктор медицинских наук отметил, что не может сказать «ничего хорошего» о безопасности и эффективности вакцин. Он считает вакцины недостаточно исследованными.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию «безумием»

Сегодня, 18:09

Доктор наук из Петербурга Редько выступил против массовой вакцинации: «Меня надо посадить»

Сегодня, 17:04

Жители Кемерово жалуются на грязь на улице Сибиряков-Гвардейцев

Вчера, 14:39

При отказе от вакцинации против коронавируса могут отстранить, но не уволить

Вчера, 13:24

67-летний Макаревич резко высказался о россиянах, которые не привились от коронавируса

Вчера, 09:54

Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

20-07-2021, 12:14

В Совфеде РФ поддержали предложение начислять пособия пенсионерам за вакцинацию от ковида

19-07-2021, 23:09

В больницах Екатеринбурга некому записывать привившихся от коронавируса

19-07-2021, 22:59

В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

19-07-2021, 08:09

Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

18-07-2021, 17:49

Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19

18-07-2021, 00:09

«Мой ребенок стал участником экспериментальной вакцины»: В Тольятти мальчика заразили полиомиелитом

16-07-2021, 19:54

«Шугалей», «Турист» и «Красный призрак»: каким героям отдают предпочтение в современном кинематографе

16-07-2021, 16:59

Смерть от прививки против COVID-19 не попадет в статистику смертности от вируса

15-07-2021, 20:39

Губернатор Алиханов заявил, что обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

15-07-2021, 17:39

Непривитых будут отстранять от работы даже на «удаленке»

15-07-2021, 11:24

Пригожин объяснил The New Yorker, почему Соболь и Навальный пытались дискредитировать власть

14-07-2021, 20:09

Ковалев признал, что жители Ростовской области заражаются коронавирусом COVID-19 после вакцинации

14-07-2021, 11:09

Назван срок начала выплат на детей школьного возраста

14-07-2021, 07:59

В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников общепита

13-07-2021, 18:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

20-07-2021, 12:14

0

19 июля региональный оперативный штаб в Самарской области ввел новые ограничения по противодействию коронавирусу,...

Подробнее
«Украину заполонят турецкие военные»: болгары о военном контракте Анкары и Киева

«Украину заполонят турецкие военные»: болгары о военном контракте Анкары и Киева

19-07-2021, 22:54

0

Болгарское издание «Факти» сообщило, что Вооруженные силы Украины получили из Турции новый ударный беспилотник...

Подробнее
Врач из Уфы Гельфанд рассказал, можно ли заболеть SARS-CoV-2 из-за вакцинации

Врач из Уфы Гельфанд рассказал, можно ли заболеть SARS-CoV-2 из-за вакцинации

19-07-2021, 20:49

0

По словам эксперта из Уфы, управляющего клиникой «Биомедицина» Романа Гельфанда, гипотетически вакцины от коронавируса...

Подробнее
Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

20-07-2021, 22:54

0

Российская туристка на своей странице в Facebook рассказала подписчикам о том, как она вакцинировалась от коронавируса...

Подробнее
Когда закончится коронавирус: опубликовано тайное пророчество Ванги

Когда закончится коронавирус: опубликовано тайное пророчество Ванги

20-07-2021, 09:39

0

Болгарская провидица Ванга могла дать предсказание касательно окончания пандемии коронавируса — такие выводы сделали...

Подробнее
В Петербурге детей с COVID-19 все чаще стали подключать к аппарату ИВЛ

В Петербурге детей с COVID-19 все чаще стали подключать к аппарату ИВЛ

20-07-2021, 16:49

0

В прошлом году в реанимацию Детской ГБ № 5 им. Филатова обычно привозили детей с многими болезнями сопутствующего...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Доктор наук Редько раскрыл глаза сторонникам массовой вакцинации: «Люди не знают»

Доктор наук Редько раскрыл глаза сторонникам массовой вакцинации: «Люди не знают»

Вчера, 10:44

0

Профессор, доктор медицинских наук Александр Редько заявил о невозможности введения наказания за призывы к отказу от...

Подробнее
В Совфеде РФ поддержали предложение начислять пособия пенсионерам за вакцинацию от ковида

В Совфеде РФ поддержали предложение начислять пособия пенсионерам за вакцинацию от ковида

19-07-2021, 23:09

0

Глава Совета пенсионеров РФ Валерий Рязанский одобрил инициативу по начислению денежного пособия пенсионерам за...

Подробнее
Врачи дали советы людям, заболевшим после первой прививки от COVID-19

Врачи дали советы людям, заболевшим после первой прививки от COVID-19

Вчера, 18:49

0

Часто так случается на практике, что здоровые граждане могут инфицироваться коронавирусом сразу после того, как медики...

Подробнее
В больницах Екатеринбурга некому записывать привившихся от коронавируса

В больницах Екатеринбурга некому записывать привившихся от коронавируса

19-07-2021, 22:59

0

Многие люди поменяли свою позицию и решили привиться от коронавируса. Желающих вакцинироваться в последние дни стало...

Подробнее