Доктор наук из Петербурга Редько выступил против массовой вакцинации: «Меня надо посадить»

Петербургский профессор, доктор медицинских наук Александр Редько выступил с антипрививочной позицией касательно процедуры массовой иммунизации населения. Ученый заявил, что эффективность вакцин от COVID-19 вызывает у компетентного круга лиц серьезные опасения, поскольку существуют явные признаки того, что препараты от коронавируса являются не вакцинами, а продуктами генно-инженерного препарата, передает «Царьград».

Доктор медицинских наук из Санкт-Петербурга Александр Редько сообщил о недопустимости административного или уголовного взыскания к тем медикам, которые не рекомендуют пациентам проходить вакцинацию от коронавируса. Профессор подчеркнул, что если бы вакцины от ковида имели бы такой же авторитет и доказанную эффективность, как вакцины против оспы, кори и туберкулеза, то ни один ученый бы не высказался против иммунизации.

«Никто не говорит об отказе от существующих, принятых в легитимном порядке вакцин против стабильных вирусов, против стабильных инфекций, против туберкулёза скажем, вакцинации против кори, оспы и так далее. Но к препаратам от коронавируса есть серьезные вопросы — от поспешных клинических испытаний до неточностей в инструкции», - прокомментировал Редько.

Ученый подчеркнул, что вакцины от коронавируса скорее являются коммерческим проектом генно-инженерного препарата, которые позволяют фармакологической отрасли зарабатывать 60 миллиардов прибыли внутри России, и 40 миллиардов долларов за рубежом.

«Отказываться от проверенных вакцин никто из врачей убеждать не будет. Но люди же не знают, что есть такой кодекс, запрещающий эксперименты на людях, что есть шестнадцать статей Конституции, которые нарушены сегодняшними роспотребовскими и всевозможными другими структурами. Поэтому если я такие вещи предаю огласке, то меня надо посадить», - сообщил Редько.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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