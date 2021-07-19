Жители Кемерово жалуются на грязь на улице Сибиряков-Гвардейцев

Сегодня, 14:39

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Жители Кемерово жалуются на грязь на улице Сибиряков-Гвардейцев

Жители рассказали о постоянной грязи на улице Сибиряков-Гвардейцев в мэрии Кемерова, но там им ответили, что на данный момент бессильны в решении этой проблемы. Дело в том, что один из пешеходных участков улицы в тёплое время лежит под слоем грязи.  

На странице губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва в социальных сетях местная жительница вновь повторила просьбу о ремонте участка улицы: 

"Мы, жители этого района просим отсыпать этот участок. Там всего метров 100-150. Ходить невозможно. Дети идут на остановку по этой дороге, другой у нас нет. Приходят в школу все грязные. На Соборной срезали асфальт, можно было и отсыпать это место. Весной мне вы отвечали на этот вопрос. Сказали, что специалисты проедут и посмотрят, что можно сделать. Мы не просим у вас «евротротуар», просто отсыпьте нам этот промежуток", — пишет женщина. 

Администрация города Кемерова заметила комментарий, но ответила, что в ближайшее время помочь не сможет. 

— Ежегодно на территории города проводится комплекс мер, направленных на благоустройство общественных территорий. Программа благоустройства на 2021 год полностью сформирована и утверждена. Мероприятия по ремонту тротуаров вдоль ул. Сибиряков-Гвардейцев данной программой не предусмотрены. Также сообщаем, что в связи со стесненностью плотной жилой застройки обустроить тротуары на протяжении всей ул. Сибиряков-Гвардейцев не представляется возможным. Возможность выполнения работ по ремонту тротуаров по ул. Сибиряков-Гвардейцев будет рассмотрен в ближайшие годы, при определении источника финансирования данных работ, — рассказали представители мэрии.

"Не первый раз жители обращаются к городским властям с подобным вопросом. Нужно брать ситуацию на контроль, и раз говорят, что сейчас не могут отремонтировать, значит, нужно регулярно напоминать администрации о необходимости ремонта, чтобы в конечном счете этот участок привели в порядок", — прокомментировал общественный деятель Артём Матвеев.


Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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