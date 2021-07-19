При отказе от вакцинации против коронавируса могут отстранить, но не уволить

Сотрудников, которые отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции, могут отстранить, но не уволить. Об этом сообщила председатель комитета по труду и занятости населения региона Елена Кулагина.

В тоже время стоит понимать, что заработная плата отстраненных сотрудников не сохраняется. Важно также знать, что даже те сотрудники, которые работают дистанционно, но входят в основной штат, должны вакцинироваться.

Отметим: в Курской области 2 июля вышло постановление о вакцинации отдельных групп граждан. Его суть в том, что в случае массового всплеска коронавирусной инфекции в коллективах предприятия будут останавливаться. Это повлечет крупные потери, и чтобы избежать такого сценария, важно вакцинировать сотрудников.

Контролировать вакцинацию сотрудников обязан работодатель, а также Роспотребнадзор. В случае нарушения сроков вакцинации будут применяться меры административного воздействия к работодателю. Руководству тех предприятий, где будут происходить массовые вспышки заболевания, может грозить даже уголовная ответственность.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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