При отказе от вакцинации против коронавируса могут отстранить, но не уволить

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Сотрудников, которые отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции, могут отстранить, но не уволить. Об этом сообщила председатель комитета по труду и занятости населения региона Елена Кулагина.
В тоже время стоит понимать, что заработная плата отстраненных сотрудников не сохраняется. Важно также знать, что даже те сотрудники, которые работают дистанционно, но входят в основной штат, должны вакцинироваться.
Отметим: в Курской области 2 июля вышло постановление о вакцинации отдельных групп граждан. Его суть в том, что в случае массового всплеска коронавирусной инфекции в коллективах предприятия будут останавливаться. Это повлечет крупные потери, и чтобы избежать такого сценария, важно вакцинировать сотрудников.
Контролировать вакцинацию сотрудников обязан работодатель, а также Роспотребнадзор. В случае нарушения сроков вакцинации будут применяться меры административного воздействия к работодателю. Руководству тех предприятий, где будут происходить массовые вспышки заболевания, может грозить даже уголовная ответственность.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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