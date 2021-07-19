67-летний Макаревич резко высказался о россиянах, которые не привились от коронавируса

Сегодня, 09:54

0

Image 16+
67-летний Макаревич резко высказался о россиянах, которые не привились от коронавируса

67-летний певец, бард и поэт Андрей Макаревич раскритиковал антипрививочников, деятельность которых продолжает процветать на территории России. По мнению артиста, нет никаких оснований, чтобы считать российскую вакцину неудачной или неэффективной, поэтому все те, кто отказываются вакцинироваться, являются идиотами, передает «Газета.Ru».

Певец указал, что такие люди демонстрируют неподобающее поведение, создают угрозу для окружающих и должны быть подвергнуты административному или даже уголовному взысканию. 

«Это просто бред, заявлять, что наш Спутник — неэффективная вакцина, которая убивает организм. Ее хвалят во всех научных кругах, используют во многих странах мирах. Я считаю, что те, кто не прививается, — это идиоты. И их, к сожалению, много. Я не понимаю, чем мотивирован их отказ — возможно, нашествием марсиан или еще чем-то», - прокомментировал музыкант. 

Андрей Макаревич добавил, что сам успешно вакцинировался препаратом «Спутник V», хотя в феврале 2020 года переболел коронавирусом в очень легкой форме. 

«Это такая болезнь, которая может поразить любой орган. Нельзя своими руками губить себя, и отказываться от вакцинации», - сообщил Макаревич.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

При отказе от вакцинации против коронавируса могут отстранить, но не уволить

Сегодня, 13:24

67-летний Макаревич резко высказался о россиянах, которые не привились от коронавируса

Сегодня, 09:54

Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

Вчера, 12:14

В Совфеде РФ поддержали предложение начислять пособия пенсионерам за вакцинацию от ковида

19-07-2021, 23:09

В больницах Екатеринбурга некому записывать привившихся от коронавируса

19-07-2021, 22:59

В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

19-07-2021, 08:09

Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

18-07-2021, 17:49

Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19

18-07-2021, 00:09

«Мой ребенок стал участником экспериментальной вакцины»: В Тольятти мальчика заразили полиомиелитом

16-07-2021, 19:54

«Шугалей», «Турист» и «Красный призрак»: каким героям отдают предпочтение в современном кинематографе

16-07-2021, 16:59

Смерть от прививки против COVID-19 не попадет в статистику смертности от вируса

15-07-2021, 20:39

Губернатор Алиханов заявил, что обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

15-07-2021, 17:39

Непривитых будут отстранять от работы даже на «удаленке»

15-07-2021, 11:24

Пригожин объяснил The New Yorker, почему Соболь и Навальный пытались дискредитировать власть

14-07-2021, 20:09

Ковалев признал, что жители Ростовской области заражаются коронавирусом COVID-19 после вакцинации

14-07-2021, 11:09

Назван срок начала выплат на детей школьного возраста

14-07-2021, 07:59

В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников общепита

13-07-2021, 18:09

Компании не успевают привить 60% сотрудников в установленный срок

13-07-2021, 13:29

В свердловском оперштабе рассказали, можно ли выбрать вакцину от COVID-19

12-07-2021, 19:19

Свердловская чиновница заразилась COVID-19 после вакцинации «Спутником»

12-07-2021, 14:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

19-07-2021, 09:39

0

В связи с пандемией коронавируса и появлением вакцин в обществе начались споры о необходимости прививки. По мнению...

Подробнее
Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

18-07-2021, 17:49

0

QR-коды в местах общественного питания в Москве вводились с единственной целью - так власти пытались увеличить...

Подробнее
Грядет «российский штамм»: вакцинированных от COVID-19 подстерегает новая опасность

Грядет «российский штамм»: вакцинированных от COVID-19 подстерегает новая опасность

19-07-2021, 07:39

0

Журналисты издания «Невские новости» попытались выяснить у экспертов, почему в последние несколько дней от властей...

Подробнее
В Москве с септическим шоком госпитализировали девушку после пластической операции

В Москве с септическим шоком госпитализировали девушку после пластической операции

18-07-2021, 19:14

0

В Москве в субботу, 17 июля, в одну из столичных больниц госпитализировали 23-летнюю девушку, которая за несколько дней...

Подробнее
Командующий ВС ВСУ: Россия может усилить конфликт на Донбассе, к которому подключится Крым

Командующий ВС ВСУ: Россия может усилить конфликт на Донбассе, к которому подключится Крым

19-07-2021, 10:39

0

Украинские политики на протяжении нескольких лет обсуждают возможное «вторжение России». Кроме того, в Киеве не устают...

Подробнее
В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

19-07-2021, 08:09

0

В Крыму возник дефицит с лекарствами, передает телеграм-канал издания Readovka. На фоне эпидемии коронавируса в регионе...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

Вчера, 12:14

0

19 июля региональный оперативный штаб в Самарской области ввел новые ограничения по противодействию коронавирусу,...

Подробнее
«Украину заполонят турецкие военные»: болгары о военном контракте Анкары и Киева

«Украину заполонят турецкие военные»: болгары о военном контракте Анкары и Киева

19-07-2021, 22:54

0

Болгарское издание «Факти» сообщило, что Вооруженные силы Украины получили из Турции новый ударный беспилотник...

Подробнее
Ученые из Китая обосновали природное происхождение коронавируса

Ученые из Китая обосновали природное происхождение коронавируса

18-07-2021, 22:49

0

Журнал Science China Life Sciences опубликовал статью о происхождении SARS-CoV-2. Ученые умы ведущих китайских...

Подробнее
Врач из Уфы Гельфанд рассказал, можно ли заболеть SARS-CoV-2 из-за вакцинации

Врач из Уфы Гельфанд рассказал, можно ли заболеть SARS-CoV-2 из-за вакцинации

19-07-2021, 20:49

0

По словам эксперта из Уфы, управляющего клиникой «Биомедицина» Романа Гельфанда, гипотетически вакцины от коронавируса...

Подробнее