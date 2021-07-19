67-летний Макаревич резко высказался о россиянах, которые не привились от коронавируса

67-летний певец, бард и поэт Андрей Макаревич раскритиковал антипрививочников, деятельность которых продолжает процветать на территории России. По мнению артиста, нет никаких оснований, чтобы считать российскую вакцину неудачной или неэффективной, поэтому все те, кто отказываются вакцинироваться, являются идиотами, передает «Газета.Ru».

Певец указал, что такие люди демонстрируют неподобающее поведение, создают угрозу для окружающих и должны быть подвергнуты административному или даже уголовному взысканию.

«Это просто бред, заявлять, что наш Спутник — неэффективная вакцина, которая убивает организм. Ее хвалят во всех научных кругах, используют во многих странах мирах. Я считаю, что те, кто не прививается, — это идиоты. И их, к сожалению, много. Я не понимаю, чем мотивирован их отказ — возможно, нашествием марсиан или еще чем-то», - прокомментировал музыкант.

Андрей Макаревич добавил, что сам успешно вакцинировался препаратом «Спутник V», хотя в феврале 2020 года переболел коронавирусом в очень легкой форме.

«Это такая болезнь, которая может поразить любой орган. Нельзя своими руками губить себя, и отказываться от вакцинации», - сообщил Макаревич.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700