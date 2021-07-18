Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

Сегодня, 12:14

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Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

19 июля региональный оперативный штаб в Самарской области ввел новые ограничения по противодействию коронавирусу, которые вступают  в силу 20 июля. Эти меры запрещают проведение корпоративов, закрывают танцплощадки, фан-зоны и фуд-корты в ТЦ. Также ограничена работа МФЦ, салонов красоты, парикмахерских, ногтевых сервисов. 

Согласно последним данным, в Самарской области заболело коронавирусом еще 280 жителей. За последние сутки скончалось 10 человек с подтвержденным ковидом. При этом растет число вылечившихся. За минувшие 24 часа выздоровел еще 191 пациент.

Вчера к самарцам обратился руководитель информационного центра при оперштабе по противодействию распространения коронавируса в Самарской области Николай Ренц.

Он заявил, что рост числа инфицированных обусловлен появлением новых штаммов, темпы распространения которых возрастают. Среди заболевших есть дети и подростки. Причем в их числе есть и те, кто переносят болезнь весьма тяжело. По этой причине в регионе ввели массовую вакцинацию, пишет tvsamara.ru.

Не исключено, что в случае ухудшения ситуации  добровольная вакцинация может изменить свой статус.

Как отметил Ренц, вирусу позволяют  циркулировать и  мутировать, в результате чего он все больше становится приспособленным и устойчивым. Также он сказал, что, скорее всего, вакцинация в стране станет обязательной и повсеместной.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

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